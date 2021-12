Cigánybűnözés :: 2021. december 6. 18:03 ::

Hármat egy csapásra: rácsok mögé juttatták egyikük szülőjét a betlehemrongáló "fiúk" Borsodban

Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást az Encsi Rendőrkapitányság egy 14 éves és 16 éves léhi "fiúval" szemben. A két elkövető 2021. december 5-én 11 óra előtt, Léhen a Kossuth utcában felállított betlehem kerítését és a szoborcsoportot megrongálta.

A Szikszói Rendőrőrs egyenruhásai járőrözésük során észlelték Léh településen a rongálás tényét, ezért azonnal megkezdték az ügyben az adatgyűjtést, és két órán belül előállították a két "feltételezett" elkövetőt.

A két "fiút" a rendőrkapitányság nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki - beszámoltak arról is, hogy a betlehem környezetében petárdáztak is, ezért ellenük polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt külön feljelentést is tettek.

A nyomozók az egyik "fiú" kihallgatására berendelt törvényes képviselőjét őrizetbe vették, mivel a szülő ellen a rendőrség által két alkalommal kiszabott szabálysértési bírságot nem fizette meg, így a bíróság a büntetést átváltoztatta elzárássá, közölték honlapjukon.