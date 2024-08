Cigánybűnözés, Videók :: 2024. augusztus 9. 13:21 ::

140 rendőr csapott le két kábítószer-kereskedő kiscsaládra

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Bűnszervezetek Elleni Osztálya a Monori Rendőrkapitánysággal közösen augusztus 6-ára nagyszabású akciót szervezett egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnhálózat tagjainak az elfogására. Ebben a KR NNI több osztálya, műveleti egysége, a KR rendészeti állománya, valamint bevetési egysége és a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTO munkatársai is részt vettek.

Még tavaly merült fel a gyanú, hogy Budapesten, Üllőn és Vecsésen kokaint árul egy csapat. Emellett kiderült az is, hogy a dílerek ketamint is értékesítenek. Az ügyben mind a Monori Rendőrkapitányságon, mind a KR NNI-nél nyomozás indult. A két egység tagjai különböző szálakon jutottak el ugyanazon célszemélyekhez, akik két családhoz voltak köthetők. Miután kiderült, hogy egy komplett bűnhálózatról lehet szó, az eljárást a KR NNI Bűnszervezetek Elleni Osztálya folytatta tovább.

A gyanú szerint az illegális bizniszt egy 39 éves budapesti férfi irányította. A kábítószerek értékesítésében részt vettek rokonai is, míg a drogból befolyt összegek felesége bankszámlájára érkeztek be. A D. Zsolt által irányított csapatba a P. család több tagja is bekapcsolódott. Apa és fia, a fiatalabb férfi felesége, valamint nagynénje is. Az idős asszony üllői háza volt a kábítószerek deponálásának és elosztásának helyszíne. Itt történt meg a drogok felütése, vagyis előállítása, a porciózás, és a családtagok, valamint a többi díler is innen vitte el a kábítószereket. A rendszerben mindenkinek megvolt a maga szerepe, a tagok egymás között konspiráltan kommunikáltak. Nem legális jövedelemből éltek, a drogértékesítésből tartották el magukat és családjukat.

A KR NNI nyomozói tíz személyt azonosítottak. Még korábban szintén ehhez az elkövetői körhöz köthetően a Váci Rendőrkapitányságon indult eljárás egy nővel szemben, akit július elején a városban azután fogtak el, hogy kábítószert vásárolt.

A további tíz elkövetőt az akció keretében budapesti és üllői lakóhelyeiken fogták el a rendőrök. A náluk tartott kutatások során lefoglaltak összesen több mint 200 darab 50 milliliteres ampullában ketamint, több mint 300 gramm kristályos anyagot, illetve emellett már kiporciózott paketteket, alufólialapokat, több száz, korábban ketamint tartalmazó, üres 20 és 50 milliliteres műanyagüvegeket, valamint nagy összegű pénzt is. D. Zsolt lakásából, egy digitális széfből több mint 46 millió forint került elő, illetve ezenfelül még közel egymillió forintnak megfelelő valuta is. A D. család másik tagjánál közel 10 millió forintot találtak a nyomozók. A kutatások során a drog és a pénz mellett lefoglaltak mobiltelefonokat és két nagy értékű gépkocsit is.

A KR NNI az elfogott személyeket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsította meg, majd tízük közül ötöt bűnügyi őrizetbe vett, és kezdeményezte letartóztatásukat. A rendőrség vizsgálja a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is mint minősítő körülményt - közölték honlapjukon.