Akkora a rend, hogy Hajdúsámsonban PET-palackokért törnek be az erőforrások

A Hajdúsámsonban hallottam Facebook-csoportban osztotta meg az egyik helyi lakos az otthonában telepített kamera által rögzített kép- és videóanyagokat. A felvételeken jól látszik, hogy a hajdúsámsoni Szatmári utcán lévő családi ház udvarára január 9-én, a hajnali órákban a kormány egyik szorgos erőforrása behatol, s ott a zsákokba összegyűjtött betétdíjas palackokat előbb megvizsgálja (hogy valóban visszaválthatóak-e), majd a kihelyezett 6 zsákokat és szatyrokat magával viszi.

A bejegyzés alatti hozzászólók között egy férfi leírja, hogy a tolvaj reggel fél hatkor a buszra várakozóktól érdeklődött, hogy hol tudná visszaváltani az üvegeket, melyeket elmondása szerint úgy kapott valakitől. A szemtanú megerősíti, hogy a tolvaj végül Debrecenbe, a Sámsoni úton lévő egyik áruházba vitte a zsákmányát.

A bejegyzést közzétevő férfi, akitől a palackokat ellopta a férfi, leírja, hogy az udvaron álló autót is megpróbálta kinyitni, de ez nem sikerült neki, viszont az autó kilincsét letörte, így abban is anyagi kár keletkezett. A sértett beszámol róla, hogy aznap este az utcában lévő dohányboltnál dulakodás és hangoskodás is volt.

Az ügyben a károsult megtette a rendőrségi feljelentést, bár annak eredménye valószínűleg borítékolható.

(Kuruc.info)