Dudás Miklós apjának gyilkosain az ügyvédjük szerint látszik, hogy nem is akartak ölni

Nem kértek bocsánatot, még csak meg sem keresték a családot... Hónapok óta ki van akadva Dudás Miklós azon, hogy az édesapja támadói lapulnak, szó nélkül eltűntek, még csak elnézést sem kértek, miközben a család élete darabokra hullott. A kajakos édesapja meg is halt, az édesanyja összezuhant, ahogy ő maga is. Öt hónap, ennyi kellett a támadóknak ahhoz, hogy összeszedjék a bátorságukat. Most kameránk előtt, ügyvédjükön keresztül üzennek Dudás Mikiéknek... - írja a bűnöző sajnáltatásból most is jelest érdemlő Tények, és persze meg sem említik, hogy a bíróság előtt milyen jól jöhet az "őszinte megbánás".

