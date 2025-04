Cigánybűnözés, Anyaország :: 2025. április 6. 23:47 ::

Dzsenifer a családja segítségével agyabugyált el egy másik tinilányt

Cigány tempó uralkodik Lőrinciben is. Felnőttek fogtak le egy 14 éves lányt a focipályán pénteken, miközben egy másik tinilány ököllel ütötte a fejét és a nyakát, de a haját is kitépte – számolt be a Tények.

Elvileg egy fiú miatt vesztek össze, az áldozat szerint ezt akarta az ismerőse megtorolni.

„Egy fiú, aki neki is a barátja, meg neki is, szólt, hogy hol vagyok, és azt hazudta neki, hogy ki akarom hívni verekedni” - mesélte a lány, aki épp egy barátnőjével sétált a focipályán, amikor a "dühös kamasz" megjelent. Nem egyedül érkezett, több felnőttet is hívott magával.

„Kihozta a családját, a bátyját, a nővérét és még három családtagját, és amikor ideértek, a Dzsenifer rögtön nekem ugrott ököllel” – nyilatkozta az áldozat. Dzsenifer és a családja minden bizonnyal nem a Napon barnultak le.

A felnőtt cigányok a hónaljánál fogták meg a lányt, hogy az ütésektől ne essen össze.



A kép illusztráció, de a módszer mindig ugyanaz

Az áldozat egyik barátnője értesítette a szüleit a verekedésről, közben pedig a mentők és a rendőrség is a helyszínre érkezett. A lány apja feljelentést tett.

Az áldozatnak orrzúzódása lett, vérzett elég erősen, a fejét többszörös traumás ütés érte.

A balhézó család ezután ráadásul a kórházba is bement, ahol az apa állítása szerint tovább fenyegetőztek.

Az agresszor cigányok nem akartak nyilatkozni. A Tényeknek annyit mondtak, hogy ügyvédet fogadtak, és szerintük ez az egész csak rágalmazás.

(Kuruc.info)