Újabb negyedmillió embert űztek el a zsidók Gázavárosból

Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy a Gázai övezetben folytatott offenzívájának kiterjesztése óta több mint 250 ezer ember hagyta el Gázavárost.

A becslések szerint "több mint negyedmillió gázai lakos hagyta el a várost a saját biztonsága érdekében" - írta az X üzenetküldő platformon Aviháj Edri, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője.

Az ENSZ adatai szerint Gázavárosban és környékén a közelmúltig mintegy egymillió ember tartózkodott.

Az izraeli hadsereg kedden szólította fel a Gázavárosban élőket, hogy hagyják el a várost, mert annak területére is kiterjeszti katonai offenzíváját a Hamásszal való leszámolását folytatva.

Szombaton a levegőből ledobott röpcédulákkal szólították fel a Gáza nyugati részén élőket, hogy hagyják el a területet.

Az izraeli hadsereg "nagyon erőteljesen" lép fel a térségben, és elszántan törekszik "a Hamász megsemmisítésére és legyőzésére" - írta az IDF a palesztin lakosoknak szóló üzenetben, amelyben a távozás útvonalát is kijelölték.

A Hamász irányítása alatt álló polgári védelem közlése szerint a Gázai övezetben szombat reggel öten vesztették életüket az izraeli támadások következtében.

(MTI nyomán)