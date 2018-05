Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2018. május 20. 21:49 ::

Ramadán alatt Essen a Fasten, vagyis evés helyett a böjt nevet viseli - több ilyenkor a verekedés is

Két befogadóközpontban is verekedés tört ki a migránsok és az ott dolgozók között az elmúlt napokban a németországi Drezdában. Az egyik helyen egy 25 fős csoport kövekkel és bútordarabokkal dobálta meg a gondozókat és a biztonsági őröket, a másik helyen pedig egy migráns vasrúddal támadt rá a személyzetre. Egy őrt szúrt sebekkel vittek kórházba – közölte az M1 Híradója.

A drezdai Bremer Straßén található befogadóállomás megnyitásakor, 2015-ben már az első migránscsoportok megérkezése előtt több száz helybeli tüntetett a tábor létesítése ellen. Később a migránsok is demonstrációt tartottak, "toleranciát, privát szférához való jogot" és biztonságot követeltek.

A kedélyek azóta sem csillapodtak a drezdai befogadóközpontban. Néhány napja ismét összetűzés robbant ki, ezúttal a migránsok és az ott dolgozók között.

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik migráns megszegte a házirendet, és az ebédlőből magával akart vinni egy nagy adag élelmiszert. A gondozó figyelmeztette, hogy ez nem lehetséges, ezen pedig összeszólalkoztak. Ez alatt egy másik migráns kést rántott egy biztonsági őrre, majd egy 25 fős csoport nekiment a gondozóknak és a biztonsági őröknek. Kövekkel dobálták meg őket, bútordarabokat, székeket vágtak hozzájuk. Az őrök közül hárman megsérültek, egyiküket szúrt sebekkel szállították kórházba. Végül a helyszínre érkező rendőröknek sikerült megfékezniük a migránsokat, akik közül ötöt őrizetbe vettek.

Pénteken egy másik drezdai befogadóállomáson, a Hamburger Straße-i létesítményben is hasonló verekedés történt a migránsok és a biztonsági őrök között. Itt is az étkezősátorban veszett össze egy 25 éves tunéziai bevándorló a biztonságiakkal. A migráns végül egy vasrúddal rátámadt az egyik dolgozóra, és a karjánál el is találta a férfit, ezután pedig a befogadóállomás több lakója is bekapcsolódott a verekedésbe. A nyugalmat végül sikerült helyreállítani, a rendőrség pedig eljárást indított.

A német befogadóállomásokon egyébként tekintettel vannak a muszlimok vallási szokásaira, ramadán idején például éjszaka kétszer is kapnak ételt. Az észak-Rajna-vesztfáliai Essenben ezzel egy időben a muszlim közösségek petíciót nyújtottak be a város vezetésének. Azt kérték, hogy városuk a ramadán idején az „Essen”, vagyis evés helyett a „Fasten”, „böjt” nevet viselje. Péntek este, még pünkösd előtt fel is állították a táblákat, a polgármester azt mondta, tekintettel akart lenni a muszlimok vallási szokásaira - írja a Híradó.

(Híradó nyomán)