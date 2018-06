Külföld :: 2018. június 24. 22:11 ::

Szépen elbeszéltek egymás mellett a minicsúcs résztvevői

A találkozót Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke hívta össze. Az uniós politikusok már sokadszor keresték a megoldást a migrációs krízis megoldására. Mégis, ahogy közeledtünk a mai minicsúcshoz, egyre inkább úgy tűnt, hogy távolodnak az álláspontok. Beszédes az is, hogy már előzetesen arról beszéltek a résztvevők, hogy nem várnak áttörést ezúttal sem – közölte az M1 Híradója.

Az érkezések utáni rövid nyilatkozatokból kevés konkrétum derült ki, de érezhető volt a feszültség. Az olasz miniszterelnök például közölte: egy teljesen új megközelítésen alapuló javaslattal érkezett. Sajtóinformációk szerint a dokumentum hangsúlyozza például azt, hogy „aki Olaszországba érkezett, az Európában szállt partra”, ezért az EU-nak közös felelősséget kell vállalnia a Földközi-tengeren megmentett migránsokért.

„Olyan politikára van szükség, amely valóban hatékony és fenntartható szabályozást nyújt. Ezért a mi javaslatunk túllép a dublini rendszeren, amely egy válságkezelő logikára épül, mi viszont strukturális megoldás akarunk” – fogalmazott szűkszavúan Giuseppe Conte, Olaszország miniszterelnöke.

Macron pénzügyi szankciókkal fenyeget

Emmanuel Macron francia elnök már egy nappal korábban közölte, támogatná, hogy pénzügyi szankciókkal sújtsák a menekültstátussal bíró migránsokat elutasító tagállamokat. A dublini rendszert viszont ő is elavultnak tartja.

Jelenleg az úgynevezett „másodlagos mozgás” problémáját is meg kell oldani. Azokról az emberekről van szó, akik már beléptek a schengeni övezetbe. Több ponton is módosítást kell javasolni a menekültügyi eljárásban, mivel a dublini rendszer reformra szorul, és az egész szisztémát hatékonyabbá kell tenni – jelentette ki Macron, aki szerint fontos, hogy az unió a migránsokat kibocsátó országokkal is megállapodjon.



Az már most egyértelmű, hogy Európai Tanács jövő heti ülésén nem fognak teljes körű megoldást találni a migráció problémájára. Ezért valószínűleg 2-3 oldalú megállapodások lesznek arról, hogyan segítsék a tagországok egymást.

Az résztvevő politikusok már korábban közölték, hogy az úgynevezett minicsúcson konkrét döntés, vagy megállapodás nem lesz, ez csupán egy munkaértekezlet a jövő heti uniós csúcstalálkozó előtt. A házigazda Európai Bizottság közölte, hogy a találkozó nyitott minden tagállam előtt, de nem kötelező részt venni.

Merkel: mindenkinek egyformán ki kell vennie a részét

Európai megoldást szeretnénk azokban a migrációs kérdésekben, ahol az lehetséges és az egyes tagállamok közötti megoldást azokon a területeken, ahol az európai megoldás nem lehetséges – jelentette ki Angela Merkel németországi kancellár a minicsúcs után. Merkel hangsúlyozta, mindenkinek egyformán ki kell vennie a részét a migrációs válság megoldását célzó erőfeszítésekből.

A németországi kancellár elmondta, hogy az egynapos rendkívüli munkaértekezleten résztvevő uniós tagországok vezetői részéről jó szándék mutatkozott, sok kérdésben volt egyetértés, de voltak nézetkülönbségek is.

Hozzátette, a migránsok nem választhatják meg azt, hogy melyik országban folyamodnak menedékjogért. Utalt arra is, hogy ki kell szélesíteni az unió határvédelmi ügynökségének (Frontex) a mandátumát és az ügynökséget meg kell erősíteni. Merkel hangsúlyozta annak szükségességét is, hogy megállapodást kössenek Líbiával és más származási országokkal is.

Sebastian Kurz osztrák kancellára szerint pozitív elmozdulást értek el a külső határok védelmét illetően és nagyon sokan támogatták azt a korábban, már 2015-ben felvetett osztrák javaslatot, amely szerint a Földközi-tengeren megmentett migránsokat nem az Európai Unióba, hanem azon kívüli országokba kell vinni.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök “rendkívül elégedetten” nyilatkozott a tanácskozást követően és kijelentette, a vita során sikerült megtalálni a helyes irányt a migrációs kérdések megoldása érdekében

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök fontos lépésnek nevezte az egyes tagországi álláspontok megvitatását és reménykeltőnek nevezte, hogy több kérdésben volt egyetértés, mint véleménykülönbség.

Joseph Muscat máltai miniszterelnök előremutatónak nevezte a találkozót, amelyen – mint mondta – konkrét gyakorlati megoldások is körvonalazódtak a migráció kérdésének kezelésére. Reményét fejezte ki, hogy az elméletek után cselekvésről eshet szó a jövő hét második felében tervezett uniós csúcstalálkozón.

Charles Michel belga kormányfő véleménye szerint a minicsúcs résztvevői komoly haladást értek el a közös megoldás megtalálása érdekében.

