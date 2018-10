Külföld, Videók :: 2018. október 29. 10:47 ::

Sarrazin: ötven-hetven év múlva az iszlám veszi át a hatalmat Németországban

Thilo Sarrazin Németország felszámolja önmagát című, nem titkoltan provokatív műve mára már minden idők egyik legkeresettebb könyvévé vált Németországban. A szerző legújabb alkotása ismét komoly vitát kavart, ami nem meglepő, hiszen témája az iszlám, amely az SPD, vagyis a német szociáldemokrata párt egykori politikusa szerint hatalomátvételre készül Európában – hangzott el az M5 műsorában.



Thilo Sarrazin (fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

A német közgazdász, egykori pénzügyi szenátor új könyvének címe már önmagában figyelemfelkeltő: „Ellenséges hatalomátvétel”. A mű az iszlám vallás európai térhódításáról, és az azzal járó társadalmi konfliktusokról szól. Sokak tiltakozása ellenére az író úgy gondolja, az országnak azért van szüksége erre a könyvre, hogy szembenézzen egy közelgő nagy problémával. A könyv állítása szerint ugyanis két-három generáció, azaz ötven-hetven év múlva Németországban az iszlám kultúra, értékrend és stílus veheti át a hatalmat.

A közmédia helyszíni tudósítója exkluzív interjút készített a szerzővel a Frankfurti Könyvvásáron. A beszélgetés zaklatott körülmények között készült, mivel Thilo Sarrazin az őt érő támadások és fenyegetések miatt állandó biztonsági védelem alatt áll.

A Frankfurti Könyvvásár a világ legrangosabb és legnagyobb könyves seregszemléje, amelyen száz országból hétezer kiállító mutatkozik be. Minden évben legalább háromszázezer néző kíváncsi az irodalmi újdonságokra, és itt találkoznak egymással az írók, a kiadók és az olvasók.

Azon kívül, hogy ez egy fontos irodalmi seregszemle, a háttérbeszélgetéseken és vitákban fontos aktuálpolitikai kérdésekről is szó van. Nagyon sokan várták, hogy Thilo Sarrazin bemutassa az új, komoly vitákra okot adó könyvét.

Az író, korábbi szociáldemokrata politikus azt mondta, nem érdekli, ha megfenyegették a könyv miatt. Már korábbi könyveivel is óriási vitákat kavart, a nyolc évvel ezelőtt megjelent, Németország felszámolja önmagát című könyve másfélmillió példányban fogyott el. A mostani könyv miatt az utolsó pillanatban hátrált ki mögüle a kiadója, a pártja pedig, amelynek 45 éve tagja, a kizárásáról vitatkozik.

Thilo Sarrazin az elejétől a végéig elolvasta a Koránt, következtetései ennek alapján születtek. A könyv megosztja Németországot, és már a megjelenése előtt óriási port kavart. Szerinte az iszlám hátráltatja a fejlődést, a gazdasági növekedést és a szabad gondolkodást. Az író sötét képet fest Németország és Európa jövőjéről – hangzott el a műsorban.

Nem csak vallás, politikai ideológia is

Thilo Sarrazin a közmédiának adott interjúban elmondta: az iszlám nem pusztán vallás, hanem egyben politikai ideológia is, hasonló ahhoz, amilyen a kommunizmus volt. „A politikai ideológia és a vallás együttese sajátos módon formálja az iszlám hívőket. A Koránból egyértelműen levezethető, hogy az ideológia milyen irányban igyekszik formálni a híveket” – vélekedett.

A Koránból fakadóan meghatározhatók a muszlimok alapvető jellegzetességei. A muszlimok a többi embertől felsőbbrendűnek érzik magukat, hiszen a többieket hitetlennek tartják. Emiatt megtehetik, hogy másoknál kevesebbet dolgozzanak. Nem véletlen, hogy az iszlám országok elmaradottak – nyilatkozta a szerző.

A nők a társadalmukban egy alsóbbrendű csoport tagjai, teljes mértékben a férfiaktól függnek, fiatalon házasodnak és sok gyermeket hoznak a világra. Az iszlám e tekintetben kulturálisan és civilizációs szempontból is elmaradott, ugyanakkor demográfiailag nagyon erős – hangsúlyozta.

A folyamat itt is megfigyelhető, az Európában és Németországban élő muszlimok körében sokkal magasabb a születési arány, mint más társadalmi csoportokban – fűzte hozzá. Thilo Sarrazin arról is beszélt, hogy Berlinben és Bécsben már ma is vannak olyan városrészek, ahol a frissen beiskolázott gyerekek körében a muszlimok aránya meghaladja az ötven százalékot. „Nem szabad továbbá arról sem megfeledkezni, hogy őshonos európai társadalmak körében a születési arányok generációról generációra folyamatosan csökkennek” – közölte. Ugyanakkor a muszlimok száma a magasabb születési arány és a bevándorlás miatt generációról generációra növekszik, és ez a folyamat rendkívül gyorsan zajlik. Hatvan évvel ezelőtt, vagyis két generációval korábban, Európában gyakorlatilag nem voltak muszlim közösségek Bosznia-Hercegovina határain kívül” – tette hozzá.

Napjainkban 28 millióra tehető a muszlimok száma Európában. A fiatalabb korosztályok körében arányuk hatványozottan nagyobb, 10-15, valamint 20-30 százalék körül alakul – jegyezte meg a szerző.

A betolakodóknak csupán egy százaléka menekült

El kell döntenünk, hogyan képzeljük el társadalmunk jövőjét és fejlődését. Ha továbbra is olyan társadalom szeretnénk maradni, ahol az állam és a vallás különválik, akkor nem szabad hagynunk, hogy a demográfiai egyensúly felborulása révén eltűnjenek a társadalom alapértékei – hangsúlyozta Thilo Sarrazin.

A demokrácia lényege és alapszabálya, hogy a többség akarata érvényesül. A társadalmon belül tehát azon csoportok akarata érvényesül, amely csoportok a többséget képviselik. Társadalmunk éppen nyitottsága, demokratikus mivolta miatt kerül veszélybe – mondta.

„A muszlimok bevándorlását Európába meg kell állítani. Ettől függetlenül támogatom a politikai menedékjog intézményét, de esetünkben ez irreleváns, hiszen a Németországban letelepülni szándékozó bevándorlók mindössze egy százalékát érinti” – nyilatkozta Thilo Sarrazin.

A szerző emlékeztetett: a menekültek helyzetére vonatkozó, eredeti genfi egyezmény 1953-ban született, és a célja az volt, hogy a háborús szörnyűségek elől menekülő európai milliók számára biztosítsa a letelepedést másik európai országban.

1967-ben egy kiegészítő jegyzőkönyvvel terjesztették ki az egyezmény hatókörét, és törölték a benne foglalt földrajzi és időbeli korlátozásokat. Itt az ideje ismét visszanyúlni az egyezmény földrajzi korlátozásaihoz – vélekedett a szerző.

(Híradó nyomán)