A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy új szakaszába lép az Iszlám Állam terrorista szervezet elleni küzdelem, és ezzel párhuzamosan megkezdődött az amerikai katonák kivonása Szíriából.

Az iszlamista szervezet “territoriális kalifátusát” legyőzték, ezek a diadalok Szíriában azonban nem jelentik az Iszlám Állam elleni globális koalíció vagy az általa folytatott kampány végét. Az Iszlám Állam elleni küzdelem új szakaszába lépünk – fogalmazott közleményében Sarah Sanders, az amerikai elnöki hivatal szóvivője magyarázatul arra, hogy megkezdődött az amerikai erők kivonása a háború sújtotta közel-keleti országból.

A Reuters hírügynökség egy amerikai tisztségviselőre hivatkozva azt írta, hogy a csapatkivonás 60-100 napig tarthat.

Donald Trump a Twitter közösségi portálon szerdán Twitter-üzenetben reagált arra, hogy az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó csapatai kivonására készül. Az amerikai elnök azt írta, hogy a dzsihadista szervezet elleni küzdelem volt az egyetlen oka az amerikai csapatok jelenlétének Szíriában az ő elnöksége idején.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.