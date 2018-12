Az Egyesült Államok nem „a Közel-Kelet rendőre” – írta az amerikai elnök csütörtökön a Twitter közösségi portálon, s egyúttal védelmébe vette az amerikai csapatkivonást Szíriából.

Donald Trump szerint az amerikai katonák kivonása Szíriából nem lehet meglepő senki számára, mert már évek óta ezért kardoskodik.

Twitter-bejegyzésében Trump felvetette kérdést: „Akar-e az Egyesült Államok a Közel-Kelet rendőre lenni, a SEMMIÉRT, elvesztegetve értékes életeket és dollármilliárdok ezreit költve mások védelmére, akik szinte minden esetben képtelenek megbecsülni, amit teszünk?”

„Örökké ott akarunk maradni? Eljött az ideje, hogy mások harcoljanak” – hangsúlyozta.

„Ellentétben a hamis hírek gyártóival, Oroszország, Irán, Szíria, és sokan mások nem örülnek annak, hogy az Egyesült Államok kivonul” – olvasható az elnök Twitter-üzenetében. Mert – mint írta – most rajtuk a sor, hogy nélkülünk harcoljanak az Iszlám Állam terroristáival és másokkal szemben, akiket gyűlölnek.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....