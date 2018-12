Külföld :: 2018. december 20. 15:34 ::

Amerikai kivonulás Szíriából: a zsidók teljes kiakadása világosan mutatja, kinek volt érdeke ez a háború (is)

Az izraeli elemzők Izrael váratlan arculcsapásának látják az amerikai csapatok szerdán bejelentett kivonását Szíriából, mivel ezzel szerintük Washington magukra hagyta őket "Irán közel-keleti terjeszkedése ellen folytatott harcukban".

Hami Selo a Háárec című újságban egyenesen "Izrael arculköpésének" nevezi Donald Trump amerikai elnök lépését, mert az teljes hegemóniát biztosít Oroszországnak Szíriában, és "azt üzeni a közel-keleti országoknak, hogy oldják meg maguk a bajaikat".

A szerző szerint az amerikai elnök cserbenhagyta Izraelt, elárulta a kurdokat, és tőrt döfött Bassár el-Aszad szíriai elnök ellenzékének hátába, megerősítette Iránt, elsöprő győzelmet adott az oroszoknak, és mentőövet dobott az Iszlám Államnak, valamint bátorítja a radikális iszlámot.

Azonban Izrael mégsem bírálhatja az északi határánál "súlyos és azonnali fenyegetést okozó döntést", mert előzőleg üdvözölte az amerikai nagykövetség szimbolikus Jeruzsálembe költöztetését, és a palesztinokkal szemben a telepesek ügyének amerikai elfogadását.

"Izrael tudni fogja, hogyan védje meg magát" – nyilatkozott Benjámin Netanjahu miniszterelnök Donald Trump bejelentése után, de Selo szerint ezt ezentúl egy gyöngébb pozícióból teszi, anélkül, hogy "erősebb bátyja" mögötte állna, egy olyan helyzetben, amikor az orosz gép lelövése után nyáron már alaposan megcsappant manőverező képessége.

Ámosz Harel, szintén a Háárecben, kiemelkedően fontos stratégiai lépésnek nevezi az Egyesült Államok kivonulását Szíriából, amely kihat a Közel-Kelet szinte minden országára. Netanjahu csak a hét elején értesült a döntésről, amikor az amerikai elnökkel beszélt.

A kivonulás váratlanul érte a zsidókat, különösen, mivel Trump alig két hónappal ezelőtt engedélyezte a Szíriában állomásozó amerikai katonák számának kétezerről négyezerre növelését.

Harel szerint azért is váratlan a döntés, mert az utóbbi két évben úgy tűnt, mintha Netanjahu különlegesen nagy hatással lenne az amerikai elnökre, aki szinte a kormányzó Likud párt kívánságlistájának a pontjait teljesítette a nagykövetség átköltöztetésével, a Szaúd-Arábiával szembeni megengedő magatartással vagy az iráni nukleáris megállapodás felmondásával.

Ráadásul a Pentagon korábban megígérte, hogy az amerikai katonák csak egy olyan megállapodás nyomán hagyják el Szíriát, amelyben rögzítik, hogy az iráni erők is távoznak az ország területéről – írta az izraeli elemző.

A franciák nem sietnek



Nathalie Loiseau francia Európa-ügyi miniszter arra reagált, hogy a Fehér Ház szerdán bejelentette, megkezdődött az amerikai katonák kivonása Szíriából.

Egyelőre természetesen maradunk Szíriában – mondta el a miniszter a CNEWS hírtelevízióban, kiemelve, hogy a terrorizmus elleni harc nincs lezárva, és az Iszlám Állam elleni küzdelem továbbra is elsődleges fontosságú. Washington egyoldalú döntése a szíriai kivonulásról arra készteti Franciaországot, hogy még inkább elgondolkozzon azon, milyen nagy szükség van a döntési és stratégiai autonómiára Európában – tette hozzá.

Florence Parly védelmi miniszter egy Twitter-üzenetében azt írta: az Iszlám Államot nem sikerült leradírozni a térképről, sem a gyökereit kiirtani. Egyszer és mindenkorra katonai vereséget kell mérni erre a terrorszervezetre – hangsúlyozta.

Szíriában a francia haderő az amerikai irányítású nemzetközi koalíció részeként van jelen, logisztikai támogatást és kiképzést biztosít, valamint Jordániában állomásozó harci repülőgépekkel és az iraki-szíriai határra telepített nehéztüzérséggel támogatja a koalíció katonai műveleteit.

A kurdok szövetséges nélkül maradnak

Az Egyesült Államok által támogatott, kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) fegyveres szervezet csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy az előző nap bejelentett szíriai amerikai csapatkivonás az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet újjáéledéséhez és a kelet-szíriai harcok kiújulásához fog vezetni.

Az SDF közleménye szerint az amerikai csapatkivonásnak veszélyes következményei lesznek a nemzetközi stabilitásra. Ez a döntés politikai és katonai vákuumot hoz létre a régióban, ellenséges erők karmai közé lökve az ott élő népeket – áll a közleményben.

Donald Trump amerikai elnök döntése a csapatkivonásról riadalmat okozott Washington kurd szövetségeseinél, akik az Egyesült Államok legmegbízhatóbb partnerei Szíriában, és a leghatékonyabb szárazföldi erőt jelentik az Iszlám Állam elleni harcban.

Az amerikai csapatkivonást az Egyesült Államok szíriai szövetségesei úgy tekintik, hogy Washington magukra hagyta lojális szövetségeseit, és amely Törökországot a kurdok elleni azonnali offenzívára késztetheti. Abdel Karim Umar, az SDF szóvivője csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy egy török támadás okozta káosz oda vezethet, hogy dzsihadisták ezrei szabadulhatnak ki a fogságból. Ezek a harcosok szülőhazájuk számára nagy problémát jelenthetnek.

Az Egyesült Államok által felfegyverzett és kiképzett Népvédelmi Egységek (YPG) irányítása alatt álló SDF Szíria északi és keleti részén nagy területeket foglalt el az Iszlám Államtól. Fogolytáborai tele vannak IÁ-harcosokkal és családtagjaikkal, köztük sok külföldivel.

Putyin üdvözölte a szíriai amerikai csapatkivonást

Üdvözölte és helyesnek nevezte a Szíriából történő csapatkivonásról hozott amerikai döntést csütörtöki moszkvai sajtóértekezletén Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Hangot adott álláspontjának, hogy az amerikai erők jelenlétére nincs szükség a szíriai konfliktus politikai rendezéséhez. Megismételte az orosz álláspontot, amely szerint az Egyesült Államok törvénytelenül állomásoztatott katonákat az arab országban, mert jelenlétüket sem az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem hagyta jóvá, sem pedig Bassár el-Aszad szíriai elnök nem kérte.

Hozzátette: még nincs jele annak, hogy Washington valóra váltja-e elhatározását. Emlékeztetett arra, hogy az amerikai vezetés az elmúlt 17 évben többször kilátásba helyezte az afganisztáni csapatkivonást is.

Putyin egyetértett Donald Trump amerikai elnöknek azzal a megállapításával, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet súlyos veszteségeket szenvedett el Szíriában, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a szélsőségesek átcsoportosíthatják erőiket.

Frissítés: a zsidók továbbra is beavatkoznának Szíriában

Izrael fokozni fogja erőfeszítéseit Irán szíriai térnyerése ellen az amerikai kivonulás után – közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön.

"Izrael ezentúl is nagyon erőteljesen fog fellépni Irán próbálkozásai ellen, hogy megerősödjön Szíriában" – hangsúlyozta a kormányfő, aki azt is bejelentette, hogy ezzel egy időben Izrael amerikai támogatással továbbra is szemben áll Libanonban a Hezbollah síita milíciáival is.

"Nem szándékozunk csökkenteni erőfeszítéseinket, sőt fokozzuk őket, és tudom, hogy ezt az Egyesült Államok teljes támogatásával végezzük" – mondta az izraeli miniszterelnök.

Netanjahu az amerikai döntésről szólva közölte, hogy Izrael meg fogja vizsgálni annak menetrendjét, mikéntjét és várható következményeit. "Mindenesetre biztosítani fogjuk, hogy fennmaradjon Izrael biztonsága és védelme a térségben" – mondta a kormányfő.

A ciprusi elnökkel és a görög miniszterelnökkel tartott találkozón Netanjahu kitért az északi, libanoni határon a Hezbollah támadó alagútjai ellen folytatott katonai műveletekre is, és hangsúlyozta, hogy különleges eszközökkel tovább folytatják az újabb alagutak feltárását.

(MTI nyomán)