Külföld :: 2019. február 28. 09:11 ::

Valami nagyon nem ment jól Trump és rakétaember cimborája megbeszélésén

Nem jutott megállapodásra Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csütörtökön, a vietnami Hanoiban folytatott csúcstalálkozó második napján, a tárgyalások ugyanakkor folytatódnak a jövőben a felek között - mondta Sarah Sanders, a washingtoni Fehér Ház szóvivője.



Fotók: Saul Loeb / AFP

Megerősítette, hogy a két vezető megvitatta a Koreai-félsziget atommentesítését. Hozzátette, hogy most nem jutottak megállapodásra, de a felek küldöttségei a kérdésben később összeülnek majd. A két vezető találkozóját a szóvivő ismét nagyon jónak és építő jellegűnek minősítette.

Trump és Kim Dzsong Un a tervezettnél jóval korábban elhagyta a tárgyalások színhelyéül szolgáló szállodát a vietnami fővárosban. Eredetileg egy közös aláírási ceremóniát is terveztek a munkaebéd után, de erre nem került sor.

Frissítés: néha fel kell állni



Trump a hoteljében megtartott sajtótájékoztatón tért rá a csúcstalálkozón történtek elmagyarázására.

Azt mondta, nagyon termékeny tárgyalások voltak, a kapcsolata Kim Dzsongunnal jó, a tárgyalások is baráti hangulatban szakadtak meg. Azt azonban nem érezték úgy, hogy jó lenne aláírni egy olyan megállapodást, amire most lehetőség lett volna. „Néha fel kell állni, ez pedig most ez a pillanat volt" – mondta.

Azt mondta, hogy Kimnek van egy elképzelése, ami nem egyezik az amerikai elképzelésekkel, de sokkal közelebb vannak egymáshoz az álláspontok, mint egy évvel korábban.

Az észak-koreaiak azt akarták, hogy függesszék fel az ország elleni összes szankciót, ebbe azonban nem akartak belemenni. Ezért ajánlottak az észak-koreaiak engedményeket az atommentesítés felé, de nem elegendőt, és nem az amerikaiaknak fontos területeken. Azt mondta, hogy a jövőben fel akarja oldani a szankciókat, mert Észak-Koreában sok gazdasági és fejlődési potenciál van. Azt mondta, hogy voltak előkészítve megállapodáshoz tervezetek, de nem a gyorsaság a fontos, hanem hogy a megfelelő megállapodást írják alá.

Azt is elmondta, hogy Kim Dzsongun még szerda este megígérte neki, hogy nem fogja újrakezdeni az atom- és rakétateszteket. Kimmel egyelőre nem állapodtak meg arról, hogy tartanak következő csúcstalálkozót.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy felhozta az Észak-Koreában fogvatartott, majd pedig kómában hazaküldött, nem sokkal később meghalt Otto Warmbier amerikai fiatal esetét is Kimnek. Szerinte erről Kim Dzsongun nem tudott, és az észak-koreai diktátor azt mondta, sajnálja, ami történt. Trump azt mondta, hogy szörnyű börtönök és táborok vannak Észak-Koreában.

Arra a kérdésre, mi lesz a Dél-Koreával közös hadgyakorlatokkal, azt mondta, ezeket azért is függesztette fel tavaly a szingapúri csúcstalálkozó után, mert túl drágák voltak. Azt mondta, hogy nagyon sok pénzt költenek olyan országokra, amik egyébként nem szorulnak erre rá.

Azt mondta, hogy hamarosan felhívja Mun Dzsein dél-koreai elnököt és Abe Sindzó japán elnököt is. Hszi Csin-ping kínai elnököt dicsérte, szerinte nagyon sokat segített a folyamatban, habár talán még tehetne egy kicsit többet is.

Mike Pompeo külügyminiszter is felszólalt. Szerinte volt haladás, de nem jutottak el olyan pontra, ami megérte volna a megállapodást. Kim Dzsonguntól többet akartak, de ezeket nem volt kész most meglépni. Azonban optimista, hogy a következő hetekben folytatják a tárgyalásokat, és bízik, hogy a végén elérhetik azt, amit a világ akar, Észak-Korea atommentesítését. Szerinte valódi haladás volt, közelebb vannak ehhez a célhoz, mint a csúcstalálkozó előtt.

A csütörtöki első megbeszélések után egy munkaebéden kellett volna részt vennie Trumpnak és Kim Dzsongunnak, de a helyszínen tartózkodó újságírók szerint az amerikai és az észak-koreai delegáció egyik tagja sem tűnt fel az előkészített asztalnál.

Kim Dzsongun és az észak-koreai delegáció is elhagyta a tárgyalások helyszínét. Észak-Koreai oldalról egyelőre semmilyen nyilatkozat nem érkezett.

A fejleményekre reagáló szakértők szerint a megállapodás elmaradása nem jó hír egy ilyen csúcstalálkozón, amit már általában hosszas előkészítés előzött meg, és legtöbbször legalábbis nagy vonalakban egyetértés kell, mielőtt a legfelsőbb szintű vezetők ülnének le egymással. Viszont olyan is van, aki szerint „a megállapodás elmaradása is jobb, mint egy rossz megállapodás."

Trump többször is arról beszélt a két nap alatt, hogy sikeres megbeszélésekre számít, de azt is elmondta, hogy nem a gyorsaság a fontos, hanem hogy megfelelő megállapodást kössenek.

Dél-Koreában nagyon nem erre számítottak, a tőzsdeindexek meredeken esni kezdtek a megállapodás nélkül véget érő tárgyalások hírére.

(MTI - Index nyomán)