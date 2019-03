Külföld :: 2019. március 16. 10:19 ::

Trumpot tartja a fehér identitás jelképének az új-zélandi lövöldöző - a fegyvertartási törvény szigorítását már elérte

Tömeggyilkosságért vádat emeltek a negyvenkilenc halálos áldozatot követelő új-zélandi támadások elkövetője ellen, aki pénteken jelent meg a christchurchi körzeti bíróság előtt, és aki április 5-én áll ismét a bírák elé.

Brenton Tarrant, a 28 éves ausztráliai férfi – volt fitneszoktató – fehér ingben, megbilincselve hallgatta végig a vádat, az ülést biztonsági okokból zárt ajtók mögött tartották, csak a sajtó képviselői lehettek jelen. Az AFP szerint Tarrant közömbösen fogadta a bíróság ezzel kapcsolatos döntését, és nem is kérte, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék.

A mecsetek elleni támadások nyomán összesen négy embert vettek őrizetbe a hatóságok. Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök pénteki sajtóértekezletén elmondta: egyikük sem bizonyult büntetett előéletűnek, az ausztrál férfi sem szerepelt eddig a hatóságok nyilvántartásában a szélsőjobboldali mozgalmakhoz köthető cselekmények elkövetői között.

Azt még vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek közül további két személynek milyen köze van a merényletekhez. A negyedik embert ugyanakkor már szabadon engedték. A hírügynökségek megjegyzik: az őrizetbe vételek körülményei még homályosak a sajtó számára, a hatóságok ezzel kapcsolatban alig csepegtetnek bármiféle információt.

A miniszterelnök az újságíróknak elmondta, hogy Tarrant öt fegyvert – félautomata puskát és pisztolyokat – használt a vérengzéshez, és van fegyvertartási engedélye.

Az új-zélandi Christchurchben két mecset ellen követtek el támadást. Egy vagy több támadó lőfegyverből tüzet nyitott az imára összegyűlt muszlimokra, és 49 embert meggyilkolt. A sebesültek száma 48, közülük húsz állapota súlyos.

A zsidóimádó Trumpot tartja a fehér identitás jelképének

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban egy sajtóértekezleten kérdésre válaszolva úgy vélekedett, hogy a christchurchi terrorcselekmények nem tanúskodnak a „fehér nacionalizmus” fokozódásáról. „Gondolom, csupán az emberek kis csoportjáról van szó” – mondta.

Brenton Tarrant ugyanis – mielőtt a fejére szerelt kamera segítségével a Facebookon élőben közvetítette volna ámokfutását a Maszdzsid an-Núr mecsetnél – közzé tett egy 74 oldalas kiáltványt, amelyben leszögezi: fehér bőrű ausztrál, rasszista, tettét bevándorlásellenessége motiválta. Ebben az amerikai elnököt a „fehér identitás jelképének” nevezi.

Átalakított félautomata fegyvert használtak a mecsetek elleni véres támadáshoz a gyanúsítottak – közölte szombaton Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök. Ardern sajtótájékoztatóján elmondta, hogy továbbra is 29 sebesültet ápolnak kórházban, tizenegyen közülük válságos állapotban vannak.

Módosítani fogják a fegyvertartási törvényt

A kormányfő korábban bejelentette, hogy módosítani fogják a fegyvertartási törvényt, arra utalva, hogy az elkövetőnek volt fegyvertartási engedélye.

Mike Bush rendőrfelügyelő egy másik sajtóértekezleten közölte, hogy elsődleges feladatának tekinti a közbiztonság szavatolását Új-Zéland-szerte, valamint az áldozatok és az érintett rendőrségi személyzet támogatását.

„A hírszerzés hiányosságainak feltárása szintén elsődlegesen fontos” – tette hozzá Bush.

A rendőrfelügyelő nagyra értékelte az emberek, a rendőrök és a mentők bátorságát. Hozzátette, hogy a gyanúsítottat az első telefonos riasztás után 36 perccel elfogták.

Lianne Dalziel, Christchurch polgármestere szombaton részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és minden érintettnek.

„A muzulmán közösség elleni támadás ellenünk, Christchurch és Új-Zéland ellen irányuló támadás”

– mondta.

Pénteken Áder János és Donald Trump is kifejezte részvétét Új-Zélandnak.

Frissítés: Magyarországon is megfordult

Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő támadás elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este, miután kormánytagokkal és a bolgár hírszerzési hatóságok képviselőivel tanácskozott.

Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.

Szotir Cacarov bolgár főügyész szerint a férfi 2018 november 9. és 15. között turistaként tartózkodott Bulgáriában, ahol történelmi jelentőségű helyeket látogatott meg. Ezt követően november 15-én repülőgépen Bukarestbe utazott tovább, ahol autót bérelt, majd Magyarországra látogatott.

Mint mondta, a vizsgálat célja, hogy megállapítsák, "az a verzió, miszerint történelmi helyeket akart meglátogatni és a balkáni országok történetéről akart tanulni, helytálló-e vagy esetleg más indítékai voltak".

Cacarov szerint 2016. december 28. és 30. között a merénylő balkáni országokban is megfordult, így a többi között Szerbiában, Horvátországban, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában is járt. Hangsúlyozta: a bolgár hatóságok most azon dolgoznak, hogy kiderítsék, a merénylő rendelkezett-e Bulgáriában kapcsolatokkal - írja az MTI.

