Külföld :: 2019. március 17. 13:44 ::

May: a Brexit-megállapodás elfogadása nélkül Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból

A brit pénzügyminiszter szerint a kormány csak akkor terjeszti ismét az alsóház elé szavazásra a jövő héten a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodást, ha biztos abban, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított egyezmény elfogadásához megvan a többség.

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint a Brexit feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása nélkül Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője vasárnap azt jósolta, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit-megállapodást az alsóház a jövő hétre tervezett harmadik szavazáson is elutasítja. A Sky News hírtelevíziónak nyilatkozva Corbyn erre az esetre kilátásba helyezte, hogy a Labour bizalmatlansági indítvány nyújt be a kormány ellen.

Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi lapnak írt cikkében „tisztességes kompromisszumra” kérte a képviselőket. May szerint ugyanis ha a parlament a jövő heti EU-csúcsig nem tudja elfogadni a Brexit-egyezményt, Nagy-Britannia hosszú hónapokig nem tudna kilépni az EU-ból, „ha valaha is egyáltalán kilépne”.

A konzervatív párti brit kormány kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés törvényben rögzített jelenlegi, március 29-i határidejének meghosszabbítását, és ezt a kezdeményezést az alsóház csütörtökön támogatta. A kormány június 30-áig kéri a hosszabbítást, de ez a viszonylag rövid, meghatározott ideig szóló halasztás a kormányzati indítvány szerint akkor reális, ha az alsóház március 20-áig – a jövő heti EU-csúcs kezdete előtti nap végéig – elfogadja a Brexit-megállapodást.

Philip Hammond pénzügyminiszter azonban a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a kormány csak abban az esetben terjeszti be újból szavazásra a Brexit-megállapodást, ha bízik abban, hogy ezúttal elegendő számú képviselő hajlandó támogatni az egyezményt. „Még nem tartunk itt” – tette hozzá.

(MTI)