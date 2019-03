Külföld :: 2019. március 21. 18:55 ::

Amerikai nehézbombázót fogtak el az oroszok a Balti-tenger felett

Egy B-52-es amerikai, atomfegyver hordozására is alkalmas nehézbombázót fogott el két orosz Szu-27-es harci repülő a Balti-tenger semleges vizei felett, mivel az orosz radarrendszerek szerint az amerikai gép az orosz határ irányába repült – közölte kedden az orosz védelmi tárca.

Tájékoztatása szerint több nehézbombázó jelent meg a Balti-tenger felett, de csak annak az elfogását rendelték el, amely – az orosz álláspont szerint – Oroszország határai irányába repült. Az orosz harci repülők visszatértek támaszpontjukra, miután a szóban forgó B-52-es irányt változtatott. A védelmi minisztérium nem közölte, hogy az incidens mikor történt.

A Kreml feszültségkeltéssel vádolta meg Washingtont. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő az esettel kapcsolatban közölte: csak annyit tud mondani, hogy ezzel a lépéssel az Egyesült Államok nem járult hozzá az Oroszországgal szomszédos térség biztonságához és stabilitásához. „Ellenkezőleg, további feszültségeket gerjesztett” – húzta alá.

Orosz sajtójelentések szerint a B-52-est a Kalinyingrádi és Leningrádi területek közelében észlelték. Az RBK hírportál jelentése szerint a Nagy-Britanniából kiinduló nehézbombázó kevesebb mint 200 kilométerre volt Szentpétervártól.

A Reuters hírügynökség megjegyezte: az ilyen típusú repülések célja az erődemonstráció, a reagálási idő ellenőrzése, illetve a megfélemlítés és az elrettentés. Oroszország is gyakran hajt végre ilyen repüléseket, saját, ugyancsak atomfegyver hordozására is alkalmas bombázóit küldi hasonló missziókra, és a NATO harci repülői rendre el is fogják őket.

(MTI)