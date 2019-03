Külföld :: 2019. március 30. 21:13 ::

May három kudarc után is újra voksoltatna a Brexit-tervezetéről

Alig telt el 24 óra azóta, hogy a brit alsóház immár harmadszorra leszavazta azt a megállapodástervezetet, amelyet Theresa May brit miniszterelnök nagy nehezen összehozott az Európai Unió vezetőivel, a BBC viszont már azt írja, hogy a miniszterelnök már azon dolgozik, hogy negyedszer is a parlament elé terjessze a megállapodást.

Ebben Maynek reményt adhat, hogy bár már háromszor nem sikerült elfogadtatni a tervezetet, viszont minden alkalommal egyre kevesebben szavaztak ellene. Amikor először dönthettek a javaslatról a képviselők januárban, akkor a brit parlament történetének legnagyobb vereségét szenvedte el a miniszterelnök, hiszen 230 fős többséggel szavazták le a javaslatát, ez a többség a márciusi második szavazásra 149, a péntekire pedig 58 főre apadt.

Még mindig nem sikerült viszont meggyőzni a konzervatív párt 34 rebellis tagját, akik között maradáspártiak és a kemény kilépés mellett érvelők is vannak. Szintén harmadszor szavazta le a megállapodást a konzervatívok koalíciós partnere, az észak-ír DUP és az ellenzési Munkáspárt is. Pedig Theresa May még azt is felajánlotta, hogy lemond, ha átmegy a javaslata.

Hétfőn a parlamentben a képviselők újabb véleménynyilvánító szavazásokat tartanak, ezzel próbálva kitapogatni, milyen kilépési alternatíva tudná elnyerni a többség támogatását. A héten már tartottak ilyen szavazásokat, viszont minden alternatívát leszavaztak. A BBC azt írja, a kormány és a kormányt támogató konzervatív képviselők nem is lennének hajlandó bármilyen alternatív javaslatot elfogadni. Brandon Lewis, a konzervatív párt elnöke azt nyilatkozta, a kormány álláspontja egyértelmű, a May-féle megállapodást tekintik az egyetlen elfogadható megoldásnak.

(Index)