Külföld :: 2019. április 12. 13:46 ::

Egymilliárd dollárt csalhatott el a Pólus Center tulajdonosa

Amerikai befektetők azzal vádolják a Pólus, a Campona és sok már magyarországi ingatlan tulajdonosát, hogy elcsalt tőlük több mint egymilliárd dollárt – írja a G7.hu. A csalással vádolt üzletember Radovan Vítek, Csehország harmadik leggazdagabb embere, az ő tulajdonában lévő CPI Propetry Group pedig számos irodaház és hotel mellett például a Pólus Center, a Campona és az Europeum tulajdonosa.

A vádló New York-i hedge fund, a Kingstown Capital szerint Vítek egészen trükkösen, strómanhálózatokon keresztül és például veszekedéseket és vitákat színlelve bírta rá őket, hogy áron alul adják el a részvényeiket egy cégben. A kérdéses cég a luxemburgi székhelyű Orco Property Group, amelynek Budapesten is volt több befektetése, ezé a társaságé volt például az Andrássy úti Párisi Nagy Áruház.

A Kingston szerint Vítek félrevezette őket, csúsztatott a cég pénzügyi helyzetéről, beépített embereivel pedig igazgatósági üléseken, üzleti ebédeken üvöltöztek egymással, hogy úgy tűnjön, mintha bajban lenne a cég (ami ekkor még nem volt bajban, igaz, 2009-ben tényleg csődbe ment). Ezt látva a hedge fund inkább a piaci ár alatt megszabadult a részvényeitől, amelyeket végül szintén Vitek strómanjai vásároltak meg.

Radovan Vítek a szlovák kuponos privatizáció alatt szedte meg magát, majd vagyonát leginkább cseh- és németországi, első sorban berlini ingatlanokba fektette. A magyar plázákat is tulajdonló cége, a CPI (Czech Property Investment) Olaszországban, Svájcban, Franciaországban és a közép-kelet-európai régióban is aktív. Befektetéseivel a harmadik leggazdagabb cseh lett a magyar Telenor tulajdonosa, Pert Kellner, és a cseh miniszterelnök, Andrej Babi± mögött. De cégei a leggazdagabb magyarok egyikével is üzleteltek: 2017-ben a CPI az épp akkoriban Mészáros Lőrinc cégcsoportjába került Appeninntől vásárolt egy irodaházat az V. kerületben.

(Index)