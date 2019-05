Külföld :: 2019. május 2. 19:20 ::

2060-ra megfeleződhet a keresztények száma Németországban

Megfeleződhet az evangélikus és a katolikus egyház híveinek száma Németországban 2060-ig egy csütörtökön bemutatott előrejelzés szerint.

A freiburgi egyetem, a németországi evangélikus egyház (EKD) tanácsa és a német katolikus püspöki konferencia (DBK) közös kutatása szerint a hívek száma a 2017-ben regisztrált 44,8 millióról 2035-re 34,8 millióra, 2060-ra pedig 22,7 millióra süllyedhet, ha a folyamatot alakító hatások tartósak és változatlanok maradnak. A hívők által fizetendő egyházi adó is nagyjából megfeleződhet az előrejelzés szerint.



A halálos ítélet végrehajtása a Sankt Lambertus-templomon - lásd kapcsolódó anyagunkat (fotó: Henning Kaiser / Getty Images) A katolikusok száma a 2017-es 23,3 millióról 12,2 millióra süllyedhet 2060-ig, az evangélikusoké 21,5 millióról 10,5 millióra. A katolikus egyház így az arányokat tekintve némileg kisebb veszteséget szenvedhet el, mint az evangélikusok közössége, ami a tanulmány szerzői szerint annak tulajdonítható, hogy a keresztény vallású bevándorlók többnyire katolikusok. (Egyértelműen ez a két keresztény felekezet a domináns, és a jövőbeli csökkenés aránya valószínűleg nem lehet jelentősen eltérő a többinél sem - a szerk.) A katolikusok száma a 2017-es 23,3 millióról 12,2 millióra süllyedhet 2060-ig, az evangélikusoké 21,5 millióról 10,5 millióra. A katolikus egyház így az arányokat tekintve némileg kisebb veszteséget szenvedhet el, mint az evangélikusok közössége, ami a tanulmány szerzői szerint annak tulajdonítható, hogy a keresztény vallású bevándorlók többnyire katolikusok.

A két legnagyobb németországi keresztény felekezet összesített taglétszámának 2060-ra várható 49 százalékos csökkenése csak kisebb részben tulajdonítható a német társadalom elöregedésének. A demográfiai tényezőknél fontosabbak az úgynevezett egyházi belső tényezők, legfőképpen a keresztelések és a kilépések számának alakulása.

"A kilépési valószínűség annyira meghatározó jelentőségű, hogy az egyházi belső tényezők magyarázó ereje a taglétszám csökkenésében valószínűleg 50 és 66 százalék közötti, a demográfiáé pedig legfeljebb egyharmad és 50 százalék közötti" - mondta az ARD országos köztelevíziónak Bernd Raffelhüschen kutatásvezető. (Az az egyharmad és 50 százalék közötti arány már-már bagatell, főleg ha közben a muszlimok megállíthatatlanul szaporodnak... Tény, hogy a kevésbé vallásos volt NDK-s területeken az AfD is erős, de jellemzően jó célpontjaik a vallástalanok és ateisták a nemzetgyűlölő és ateista Zöldeknek, a posztkommunista Baloldalnak és a Schulz-féléknek is; a kereszténység gyengülése, a keresztény értékrend fellazulása kedvez a kártékony ideológiájú pártoknak is - a szerk.)

Ez a felismerés azt jelenti, hogy taglétszám visszaesése nem elkerülhetetlen, hanem befolyásolható, megváltoztatható folyamat. Ezért "a kutatás számomra felszólítás is a hit terjesztésére" - emelte ki Reinhard Marx bíboros, München-Freising egyházmegye érseke, a DBK elnöke.

(MTI)