Helyi idő szerint délután 1 órakor lövöldözéshez riasztották a rendőröket a Texas állambeli El Pasóban, a hírek szerint egy Walmart áruházban dördültek lövések, halottak is vannak, valamint számos sérült, a helyszínre az FBI is kivonult, a környéket lezárták, írja a CNN. Az előzetes értesülések szerint a gyilkos fegyver puska vagy karabély (rifle) volt, a feltételezett elkövető egy férfi.

Az első hírek 18 halottról szóltak, azonban ez a casualty (halott, sebesült) szó kétértelműségéből fakadt, amit az NBC híradója halottként értelmezett, jelenleg csak annyi biztos, hogy 11 embert kórházban ápolnak.

Egy biztonsági kamera képe a feltételezett az elkövetőről az NBC értesülései szerint:

A rendőrség szóvivője szerint őrizetbe vettek egy embert, a jelen ismeretek szerint csak egy elkövető volt, akit őrizetbe vettek. Az NBC értesülései szerint 10 embert vittek súlyos vagy életveszélyes sérülésekkel. Az esetről Trump elnököt is folyamatosan tájékoztatják.

A NBC értesülései szerint az is gondot jelentett a támadók számának megállapításában, hogy – mivel Texasban sokan viselnek fegyvert – a rendőrség először több embert is őrizetbe vett, akik fegyvert rántottak a lövések hallatán.

VIEWER VIDEO: The sound of gunfire as Cielo Vista Walmart shoppers hide under tables near the entrance. #EPShooting

A fenti videón az asztalok alatt megbújó emberek láthatóak, miközben lövések hallatszanak.

Az interneten terjed egy kiáltvány, amit állítólag az elkövető írt, ebben a christchurch-i támadást méltatja, és a bevándorlás veszélyeire hívja fel a figyelmet, de utóbbi nincs hivatalosan megerősítve.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!