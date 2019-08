Külföld :: 2019. augusztus 5. 14:45 ::

Fenyegetésekkel kényszerítették eredeti vallomása megváltoztatására - állítja a Cipruson 12 zsidó által megerőszakolt brit lány

Reklám





Megírtuk előre: az izraeli-ciprusi geopolitikai és gazdasági érdekközösség miatt Nicosia futni hagyja a csoportos nemi erőszaktétellel meggyanúsított 12 izraeli suhancot. Így is lett. Az izraeli repülőtéren nemzeti hősöknek kijáró ünnepléssel, a megerőszakolt brit lány kórusban történt szidalmazásával, ribancozásával fogadták a nem éppen Cipruson lebarnult „szemétládákat”. (Az idézett jelző Miriam Shaviv vezető zsidó újságírótól származik – H. J.) Az elmúlt két nap során azonban változott a kép, mert a hamis tanúzás miatt Cipruson fogvatartott 19 éves brit lányból valószínűleg törvénytelen módszerekkel és körülmények között csikarták ki a 12 izraeli fiatalt felmentő, illetve magát a lányt meggyanúsító vallomást – írja a londoni The Sun, a ciprusi Cyprus Mail, az izraeli Válláh!Hádásot.



Végül a csoportosan megerőszakolt brit lány lett a gyanúsított Cipruson (fotó: Ámi Schumann)

Amint arról beszámoltunk : Ciprus Ayia Napa nevű üdülőhelyén 12 izraeli suhanc (a ki nem takart testrészeik bőrszíne és a viselkedésük alapján valószínűleg marokkói „hátterű” személyekről van szó – H. J.) megerőszakolt egy 19 éves brit turistalányt. Már a hír első közlésekor megjegyeztük: Izraelt és a görög Ciprust az utóbbi időben összeboronálta a közös török ellenség és a tengeri földgáz kiaknázásának biztosítása, s ezért a „fiatalok” nem sokáig rontják majd a levegőt a „szerelem szigetén”. Így is lett. A megerőszakolását állító 19 éves brit lány a nyomozás bizonyos szakaszában „megtört”, és „bevallotta”, hogy csak kitalálta az egész megerőszakolást, hiszen a csoportos szex az ő beleegyezésével történt. S azt is vallotta a lány, hogy csak azért tett feljelentést csoportosan elkövetett megerőszakolás bűncselekményének elkövetése miatt a 12 izraeli suhanc ellen, mert az aktus videós rögzítéséhez előzetesen nem járult hozzá.

A brit lány elmondása szerint az izraeli suhancokat fölmentő, illetve a végén saját magára nézve terhelő vallomását fenyegetések, megfélemlítés hatására tette. A ciprusi rendőrség nem tette lehetővé számára, hogy a vizsgálat idején találkozzon védőügyvéddel, s a zsidó fiatalok szabadon engedését eredményező vallomását valójában a ciprusi rendőrség fogalmazta meg. A rendőrségi nyomozók nyomást gyakoroltak rá, s azzal is megfenyegették: ha nem vonja vissza az izraeli fiatalokat terhelő korábbi vallomását, akkor hamis tanúzás bűnrészessége miatt nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki a Ciprusról időközben Nagy-Britanniába hazautazott barátai ellen. (Akik a rendőrségen korábban alátámasztották a lány állítását – H. J.)



A brit lányt a bíróságra vezetik (fotó: Christos Theodordes)

A brit lány SMS-ben ezt üzente Ciprusról a már hazatért barátainak: „Nagyon rossz dolgokat művel itt a rendőrség. Azt gondolják, hogy cselszövést követtünk el, s azzal fenyegetőznek: mindnyájatok ellen kiadják a nemzetközi elfogatóparancsot”. Erre az egyik barátnő válaszként, nem éppen Shakespeare stílusában ezt írta vissza: „WTF?” (What the fuck? – Mi a f***?).

A rendőrségen megejtett nyolcórás, megszakítás nélküli kihallgatást követően, hajnali 2:30 órakor a brit lány megtört, s addigi megtagadás után végül kénytelen volt aláírni a rendőrök diktálta vallomást, amelynek lényege az, hogy a korábbi vallomásában alaptalanul vádolta meg az izraeli fiatalokat… Az aláírással a lány egyben automatikusan gyanúsítottá is vált. A brit lány azt is állítja, hogy a ciprusi rendőrség egyetlen kihallgatásáról sem készített hangfölvételt, s amikor megemlítette, hogy Nagy-Britanniában rögzítik a kihallgatásokat, a ciprusi rendőrök azt válaszolták: „Nagy-Britanniában lehet, hogy rögzítik, de ez itt Ciprus”.

A hatósági ráhatás alatt tett vallomás nyomán mind a 12 izraeli suhanc hazatérhetett Izraelbe, ahol a Lodi Ben Gurion Légikikötőben valóságos nemzeti hősként fogadták őket a hozzátartozók, barátok, szeretők és rokonszenvezők. A „meghurcolt ártatlanok” repülőtéri fogadtatásán a megjelentek pezsgőt bontottak és nyakaltak, örömtáncot lejtettek, majd a valószínűleg jórészt marokkói „hátterű” (divatos szó Németországban a sáskák származásának eltitkolására – H. J.) csürhe nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, kórusban gyalázta, átkozta a ciprusi rendőrségen fogva tartott brit lányt. Teli torokkal énekelték az ’Ám Jiszráél Háj, azaz Izrael népe él című dalt, miközben azt ordítozták, hogy a „brit lány egy ribanc”. A The Jewish Chronicle című zsidó újság vezető publicistája, Miriam Shaviv a repülőtéri ünneplésről a többi között ezt írja : Mit ünnepeltek ezeken a „szemétládákon, akik úgy kezeltek egy nőt, mint egy húsdarabot, majd szándékosan meg is alázták?”



A lodi repülőtéren ölelgetik a hazatérő „nemzeti hősöket” (fotó: Reuvén Castro)

A The Sun című lap is furcsállja a ciprusi rendőrség nyomozati következtetéseit. A londoni újság idézi a ciprusi rendőrség beszámolóját, amelyben az is áll, hogy az orvosi vizsgálatok során két izraeli fiatal mellén és hátán „gyanús karmolások” és ütések nyomait észlelték (ami bizony arra enged következtetni, hogy a brit lány megpróbált védekezni az erőszakolókkal szemben – H. J.). Csakhogy a két fiatal a nyomozóknak azt állította, hogy a brit lány barátai támadtak rájuk bosszúból a szállodában… A szálloda igazgatója viszont váltig állította, hogy nem volt semmilyen dulakodás a szállodában.



A ciprusi rendőrség szabadon engedi a nem tegnap lebarnultakat (fotó: AP)

A Cipruson meggyanúsított 19 éves brit lány védőügyvédje, Michael Polak támogatóra talált David Swindle, a londoni külügyminisztérium diplomatája, korábban magas beosztású rendőrtiszt személyében, akivel most közösen szeretne igazságot szolgáltatni a ciprusiak által hamis tanúság miatt meggyanúsított lánynak. Michael Polak a londoni The Sunnak hangsúlyozta: „A brit lány vallomását kényszerítéssel, fenyegetések közepette csikarták ki. A vallomástétel előtt nem figyelmeztették, s nem tették lehetővé, hogy ügyvéddel tanácskozzon, amelyet pedig biztosítana számára (a Ciprusra nézve is kötelező érvényű) Emberi Jogok Európai Egyezménye.”

Michael Polak, a meggyanúsított 19 éves lány ügyvédje közölte a ciprusi hatóságokkal, hogy szeretné tüzetesen tanulmányozni az ügyet, az eddigi bizonyítékokat, s kérésére augusztus 7-re halasztották az ügy tárgyalását.

Hering J. – Kuruc.info