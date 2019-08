Külföld, Videók :: 2019. augusztus 7. 10:08 ::

Sorozat készül a Clinton-Lewinsky-ügyről - az elnökválasztásra időzítve

Bill Clinton egykori amerikai elnök szexbotrányairól fog szólni az American Crime Story harmadik évada, ami az Impeachment (kb. felelősségre vonás) alcímet kapta.



Feldstein és Lewinsky (fotók: Frazer Harrison/Getty; Harry Hamburg/NY Daily News)

Az évad főszereplője Monica Lewinsky lesz, akit az ugyancsak zsidó Beanie Feldstein fog alakítani.

Feldstein mellett olyan színészek fognak még benne feltűnni, mint Annaleigh Ashford és Sarah Paulson. Lewinsky maga executive producerként vesz részt a munkálatokban.

Mint ismeretes, a botrány azzal robbant ki, hogy kiderült: Clintonnak éveken keresztül volt viszonya Lewinskyvel, aki akkor a Fehér Ház egyik gyakornoka volt. A helyzet addig eszkalálódott, amíg Clinton ellen felelősségrevonási eljárás indult, azaz politikai eszközökkel megkérdőjelezték az alkalmasságát. Az elnököt végül nem váltották le.

Ryan Murphy sorozatának első évada az O.J. Simpson-ügyről szólt, a második a Versace-gyilkosságról és az elkövető Andrew Cunananről. Tervekben volt egy évad a Katrina-hurrikánról, de az FX-tévécsatorna bejelentette, hogy ez nem szerepel a tervekben, írja az E! Online.

Az American Crime Story: Impeachment az A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President (Egy nagy összeesküvés: Egy elnököt majdnem megbuktató szexbotrány valódi története) című könyv alapján készült, amit Jeffrey Toobin írt. Toobin már a sorozat első évadában is szakértőként vett részt.

A sorozatot 2020. szeptember 27-én tervezik bemutatni, ami pont egybeesik az amerikai elnökválasztás kampányidőszakával.

