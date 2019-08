Külföld, Zsidóbűnözés :: 2019. augusztus 12. 13:57 ::

A perzsa haditengerészet főparancsnoka: háborút robbanhat ki a Perzsa-öbölbeli izraeli katonai jelenlét

Nagy-Britannia elrabolt egy iráni olajszállítót a Gibraltári-szorosban, mire a perzsák két brit hajót tartóztattak föl a Hormuzi-szoros térségében. Amerika, a világ csendőre erre „tengeri koalíciót” hozott létre a Pezsa-öbölben közlekedő hajózás biztosítására. A koalícióhoz a Perzsa-öbölbeli arab országokon kívül Washington Izraelt is csatlakoztatta. A zsidók részvételét „kifecsegő” Jiszráél Katz külügyminiszter a perzsa válaszokra reagálva gúnyos, dölyfös Twitter-üzenetet küldött ’Áli Hoszájni ajatolláhnak, az Iráni Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetőjének, akit olyan kijelentéssel vádol, amit az utóbbi nem is mondott. Az Iráni Forradalmi Gárda Haditengerészetének főparancsnoka viszont kijelentette: az izraeli jelenlét a Perzsa-öbölben háborúhoz vezethet – írja az izraeli Má’áriv és a makan.org.il hírportál.



Mohámmád Dzsavád Zárif iráni külügyminiszter (fotó: ISNA)

Miután Angela Merkel „német” kancellár az izraeli haditengerészetet ellátta atomtöltetű robbanófejjel fölszerelhető rakéták indítására is képes tengeralattjárókkal, katonai hírmagyarázóknak nem volt kétséges, hogy Izrael az Ománi-öbölből és a Hormuzi-szoroson átkelve a Perzsa-öbölből is ellenőrzése alatt tartja Iránt, illetve állandó fenyegetést jelent a perzsa államra nézve. Ami eddig csak majdnem biztosnak számított, azt a napokban maga a lengyeleket nemrégiben megalázóan sértegető Jiszráél Katz izraeli külügyminiszter néhány nappal ezelőtt az izraeli parlament külügyi- és biztonsági bizottságának ülésén megerősítette: Izraeli katonai erők is kiveszik részüket az Amerika által a Perzsa-öbölben létrehozott „tengeri koalíció” tevékenységéből.

Irán természetesen azonnal reagált az izraeli külügyminiszter valószínűleg szándékos „elszólására”. Mohámmád Dzsavád Zárif perzsa külügyminiszter Twitteren üzente meg izraeli hivatali kollégájának: „A Perzsa-öböl Irán számára létfontosságú kapocs a külvilággal, s ezért nemzetbiztonsági prioritást élvez. Irán jó ideje ügyelt a tengeri hajózás biztonságára. Figyelembe ezt a tényt, minden térségen kívüli (erő) - a propaganda állítása ellenére - a természeténél fogva a bizonytalanság forrása.”Az Iráni Külügyminisztérium nyilatkozatban válaszolt Jiszráél Katz bejelentésére: „A Perzsa-öbölben létrejött tengeri koalícióban való izraeli részvétel egyértelmű fenyegetést jelent az iráni biztonsági erőkre nézve, s ezért Iránnak jogában áll fölvenni a küzdelmet ezzel a fenyegetéssel.”



A perzsa külügyminiszter Twitter-üzenete

A lengyeleket korábban gyalázó Jiszráél Katz a teheráni reagálásokra nem is a perzsa külügyminiszternek vagy az Iráni Forradalmi Gárda Haditengerészete főparancsnokának, hanem ’Áli Hoszájni Hámenei ajatolláhnak, az Iráni Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetőjének perzsa, arab és héber nyelven küldött egy dölyfös és arcátlan Twitter-üzenetet:

Áv hó 9-én, amikor a zsidó történelemben bekövetkezett rombolás és pusztítás fájdalmára emlékezünk, illetve a muszlimok korbán ünnepének kellős közepén, Irán vezetője, Hámenei azzal fenyegetőzik, hogy megtámadja és megsemmisíti a zsidók államát. Csakhogy Izrael Állam erős, s Izrael Istenének és az izraeli hadseregnek köszönhetően örökké fennmarad, de az ajatolláhok diktatórikus rendszere vége az lesz, hogy eltűnik ebből a világból”

– írta az izraeli külügyminiszter Irán legfelsőbb vezetőjének, miközben annak fényképét is csatolta az üzenethez. Megjegyezzük, hogy Hámenei ajatolláh soha nem fenyegetőzött Izrael megsemmisítésével.



Az izraeli külügyminiszter arab nyelvű, dölyfös Tritter-üzenete Áli Hoszájni Hámenei ajatolláhnak

A Perzsa-öbölben való izraeli katonai jelenlét hírére reagálva ’Álirezá Tángszíri, az Iráni Forradalmi Gárda Haditengerészetének főparancsnoka tegnap a következőképpen nyilatkozott: „Az izraeli jelenlét az Amerikai Egyesült Államok által a Perzsa-öbölben létrehozott koalícióban háborút robbanthat ki.”

Az Iránnal szomszédos, s a Teherántól tartó kisebb arab államok jóvoltából Izrael suba alatt már korábban, a szárazföldön is igyekezett „testközelbe” kerülni a perzsákkal. 2019. július 1-jén Jiszráél Katz zsidó külügyminiszter Ábu Dzábiban (az Egyesült Arab Emírségek fővárosa – H. J) megbeszélést folytatott a szunnita muszlim arab ország egy meg nem nevezett „vezető politikusával”. A megbeszélés legfontosabb témája természetesen az „iráni fenyegetésekkel”, a perzsák „nukleáris programjával és rakétafejlesztésével szembeni közös föllépés” lehetősége volt.



Álirezá Tángszíri, az Iráni Forradalmi Gárda Haditengerészetének főparancsnoka (fotó: ISNA)

Jiszráél Katz izraeli külügyminiszter már akkor, július 1-jén kiemelt témaként vitatta meg ábu dzábi vendéglátójával az Irán által a közel-kelti térség több helyén is támogatott „terror” kérdését. Ilyen terrorista tevékenységnek nevezik az Iránnal szemben álló arab országok és Izrael, például a jemeni központi kormány és az azt támogató Szaúd-Arábia ellen függetlenségi harcot vívó zájdita-sí’iták küzdelmét vagy a nemzetközi iszlamista terroristák ellen harcoló Szíriai Arab Hadsereget megsegítő iraki és libanoni Hizbulláh sí’ita fegyveres szervezetet.



Jiszráél Katz Ábu Dzábi kormányzati negyedében (fotó: Izraeli Külügyminisztérium)

Jiszráél Katz izraeli külügy- és hírszerzési miniszter július 1-jén Ábi Dzábiban, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában tett látogatására egy a másik Perzsa-öbölbeli Irán-ellenes arab országocskában, Báhrájnban az ENSZ égisze alatt megejtett térségi biztonsági és külügyi értekezlet után került sor. Ábu Dzábiban Katz külügyminiszter kíséretének egyik tagjával még le is fényképeztette magát az ottani, jellegzetes muszlim építészeti stílusban pompázó kormányzati épületek előterében.

