Kolozsvár korábbi magyargyűlölő polgármestere elnök akar lenni, hogy gazdaggá tegye a Föld legelső nemzetét, Jézus rokonait

Nemzetmegváltó hírt kaptunk: Gheorghe Funar, Kolozsvár volt polgármestere bejelentette, hogy indul a novemberi elnökválasztáson. A pontosság kedvéért: 1996 és 2014 után immár harmadszor - írja a Főtér.ro.

Össze is gyűjtöttek néhány fontos tudnivalót róla:

- az ember, aki taláros Sátánnak nevezte Ferenc pápát, akinek az a célja, hogy Magyarországgal karöltve feldarabolja Romániát;

- az ember, aki magyar tanknak nézte a nagyváradi virágkarneválon felvonuló díszjárművet, amely természetesen Erdély visszafoglalására indult;

- az ember, aki szerint románok nem is dákok, hanem géták, a Föld legelső NEMZETÁLLAMA (sic!), a Géták Földje lakóinak leszármazottai;

- az ember, aki szerint ha mégsem géták, akkor tuti, hogy dákok a románok, és Jézus is! Ugyanis a Megváltó a jelenlegi Románia területén született;

- az ember, aki szerint a román parlament tagjainak 60 százaléka zsidó, csak jól titkolja;

- az ember, aki szerint a német nép dák. Sőt, Németország neve tulajdonképpen Dácia. Mert, ugye, Deutschland. Vagyis Dajcsland. Dácslánd. Dáklánd;

- az ember, aki szerint a franciák is dákok. Mert, ugye, gallok. És honnan jöttek a gallok? Gall-ac (románul, Galați) városából.

Nos, ez az ember A Mi Romániánk (România Noastră) párt színeiben indul az idei elnökválasztáson. És persze programja is van, amelyről beszélt is egy Facebook-videóban. Eszerint a románok, akik Isten Anyjának Kertjében élnek, nem is tudják, mekkora kincsen csücsülnek.

10 000 milliárd euró értékű altalajkincsekről van szó (hogy honnan szedte Funar mester ezt a kerek számot, csak ő tudja): arany, gyémánt, olyan elemek, amelyeket még nem is tartalmaz a híres Mengyelejev-táblázat, szóval szinte minden, amit a Föld nevű bolygó a méhében rejt.

Amennyiben a román nép megválasztja őt elnöknek, módosítani fogja Románia alkotmányát, mégpedig a következőképpen: az ország természeti kincsei állami monopóliumba kerülnek, vagyis átmennek a román nép tulajdonába. (Eddig akár rendben is lenne a dolog.) A kitermelést hazai és külföldi cégeknek is ki lehet adni, de csakis olyan szerződések alapján, melyekben az áll, hogy a kitermelt kincsek 70 százaléka a román nép tulajdonát képezi. (Elvileg még ez is rendben van.) A kitermelésből ily módon származó pénz az állami költségvetésbe vándorol. Na és most tessék figyelni: a beérkezett pénz fele (!) minden évben szétosztatik mindazon román állampolgárok között, akik Románia területén születtek és ott is élnek. Ez már igen! És így, Funar mester szerint, a román nép gazdaggá, boldoggá lesz a szép jövőben. És a külföldre űzött románok is hazajönnek majd, mert lesz miért.