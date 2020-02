Külföld, Cigánybűnözés :: 2020. február 8. 08:09 ::

Egy román bejárónő rabolta ki Bernie Ecclestone lányát

Egy 47 éves román nőt és a fiát vádolják azzal, hogy további két személlyel együtt múlt év végén 50 millió font értékű ékszert vitt el a korábbi Forma-1-vezér, Bernie Ecclestone lánya, Tamara Ecclestone londoni otthonából. A bűnvádi per már elkezdődött ellenük a brit fővárosban – írja a Daily Mail.

A rablás múlt év végén, december 13-án történt, amikor Tamara Ecclestone a férjével és lányával elutazott az ünnepekre. A brit sajtó információi szerint a 35 éves modell összes ékszerét ellopták, köztük egy 80 000 fontot érő Cartier-karperecet, számos értékes gyűrűt és fülbevalót is. Ecclestone az ékszereket páncélszekrényekben őrizte a hálószobában – a betörők ide vélhetően a kert felől jutottak be annak ellenére, hogy a 70 millió fontos házat és a környéket biztonsági szolgálat is őrzi.

A 47 éves román állampolgár, Maria Meșter a mágnás lányának házában bejárónőként dolgozott, s a gyanú rá terelődött. A nőt december 31-én tartóztatták le, amikor Londonban fel akart szállni egy Olaszországba induló repülőre. Pechére viselt egy 18 karátos gyémánt fülbevalót, ami az Ecclestone-villából eltűnt ékszerek listáján is szerepelt.

Fiát, a Londonban bárosként dolgozó, 29 éves Emil Bogdan Savastrut egy nappal korábban tartóztatták le, szintén a repülőtéren. A férfi egy Japánba induló repülőre akart felszállni, és nála volt egy Louis Vuitton-táska, az ellopott értéktárgyak egyike. A két román állampolgárnak volt két tettestársa, egy 21 és egy 31 éves férfi, akiket szintén letartóztattak.

