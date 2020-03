Külföld :: 2020. március 5. 22:11 ::

Ausztriában csak arról megy a vita, mikor és hány további sáskát kell befogadni

Ausztriának meghatározott mértékben részt kellene vennie a "menekültek" befogadásában – jelentette ki Alexander Van der Bellen osztrák államfő azt követően, hogy kedden az osztrák kormánykoalícióban részt vevő pártok, az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek között véleménykülönbség alakult ki a kérdésben.

Alexander Van der Bellen államfő úgy vélekedett: hazájának az EU tagállamaként jobban ki kellene vennie részét a török-, illetve a görögországi migrációs válság megoldásában. Hangsúlyozta: legalább addig, amíg első benyomások alapján fennállhat a menekültstátuszra való jogosultság eshetősége, be kellene fogadni a "menekülteket", különös tekintettel a nőkre és a gyermekekre. Az államfő arra emlékeztetett, hogy a menekültszállók üresen állnak Ausztriában. A 2015-ös menekültválság következményeiről azt mondta: kézben tartják a dolgokat, bár a munkaerőpiacon "adódnak nehézségek". A jelenlegi nemzetközi helyzetről pedig úgy vélekedett: az, hogy a görögöket egyedül hagyják az emberáradattal, a legmélyebben ellentétes az európaiság gondolatával. Hangsúlyozta: az eddiginél visszafogottabban kell beszélni Törökországgal, végtére is a törökök nagyon sok menekültet befogadtak.

A Zöldek listavezetője, Werner Kogler alkancellár úgy vélekedett: személyes véleménye, hogy Ausztriának be kellene fogadnia a nőket és a gyermekeket.

Sebastian Kurz néppárti kancellár ugyanakkor úgy fogalmazott: Ausztria „általánosságban nem fogad be további menekülteket”. A kormányfő arra emlékeztetett, hogy Ausztria tavaly 15 000 embert fogadott be; néhány ezer nőt és gyermeket is. Hangsúlyozta: ez idén is így fog történni. Arról is beszélt: Ausztria az EU azon tagállamai közé tartozik, amelyek a legtöbb terhet vállalták; ugyanakkor nincs még egy olyan ország, amelyik lélekszámához viszonyítva ilyen sok menedékkérőt befogadott volna. Kurz szerint sokkal inkább a már itt lévők integrálását kellene támogatni; a menedékkérelemre jogosultak közül harmincezren munkanélküliek – tette hozzá

Karl Nehammer néppárti belügyminiszter elmondta, hogy Ausztriában már idén ezer nő és gyermek menekültügyi eljárása van folyamatban; az elmúlt két esztendőben pedig négyezer nő és tizenegyezer gyerek adott be menedékkérelmet. Arra emlékeztetett:

az asszonyok és a gyermekek befogadását követi a családegyesítés, vagyis az apák és a fiútestvérek érkezése.

„Most nem következhet be újabb befogadási és bevándorlási hullám, mert jelenleg is még a 2015-ös migrációs hullám következményeivel vagyunk elfoglalva” – hangsúlyozta a tárcavezető. Bécs alpolgármestere, Birgit Hebein (Zöldek) ugyanakkor Bécsben eltérő szabályozást vezetne be. Az osztrák főváros ennek értelmében készen állna arra, hogy újabb menekülteket fogadjon be – szögezte le.

(MTI nyomán)