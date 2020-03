Külföld :: 2020. március 9. 22:12 ::

Figyelmeztették a vajdákat: a következő napokban nagyon gyorsan nő majd Lengyelországban a fertőzöttek száma

Egészségügyi ellenőrzést vezetnek be Lengyelország összes közúti, vasúti határátkelőhelyén, valamint a balti-tengeri kikötőkben is - jelentették be a Mateusz Morawiecki kormányfő részvételével hétfőn Varsóban megtartott sajtóértekezleten.

A lengyel miniszterelnök közölte: az új koronavírus gyors külföldi terjedése miatt még hétfő délután a német határon négy határátkelőhelyen, valamint a cseh határon egy helyen vezetik be az elsősorban a buszokat érintő ellenőrzést. Három napon belül az intézkedést a nemzetközi vonatokra is kiterjesztik.

A közúti ellenőrzést a következő napokban Lengyelország egész szárazföldi határszakaszán vezetik be a napi 24 óráján keresztül működő ellenőrzőpontokban, és ellenőrzik és a kikötőket is - mondta Morawiecki.

A repülőtéri ellenőrzést már korábban bevezették.

Mariusz Kaminski belügyminiszter a sajtóértekezleten kifejtette: a lázméréssel és az utasok személyi adatainak megadásával járó ellenőrzés célja a potenciális betegek kiszűrése.

Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter megerősítette: a Covid-19-fertőzés múlt szerdán kimutatott első lengyelországi esete óta hétfő reggelre 16 megbetegedést állapítottak meg. 170 fertőzésgyanús embert kezelnek kórházakban, több mint 4 ezret házi karanténba helyeztek.

A miniszter elkerülhetetlennek nevezte, hogy az elkövetkezendő napokban "nagyon gyorsan" nő majd Lengyelországban a fertőzöttek száma. Elmondta: tárcája ennek kapcsán fontolgatja, hogy a karanténba helyezettek szigorúbb ellenőrzését vezetik be.

A sajtóértekezleten Morawiecki arra hívta fel a vajdák és a tömegrendezvények szervezőinek figyelmét, hogy töröljék e programokat. A lengyel egészségügyi felügyelet (GIS) vasárnap javasolta az ezer főnél nagyobb részvételű rendezvények lemondását.

(MTI javítva)