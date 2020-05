Külföld, Videók :: 2020. május 12. 15:36 ::

Dániai muszlim: "ti, dánok, ki lesztek irtva" (18+)

Rasmus Paludan egy iszlámellenes dán politikus, aki állandó rendőrségi védelemre szorul. 2020. április 24-én pártja, a Stram Kurs (Keményvonal) tagjaival tüntetést tartott Dánia második legnagyobb városa, Århus egy iskolájánál.

A tüntetés során a párt tagjai lefilmezték, hogy a helyiek hogyan fogadták őket. Habár a felvételen elhangzott szavakat nehéz volt kivenni, Kim Mollernek, az Uriasposten nevű politikai blog szerzőjének sikerült leiratot készítenie belőle.

Az agresszív szakállas migráns ezt kiabálja egy fiatal dán férfinak:

Nekünk több gyerekünk van. Nektek egy vagy kettő. Tíz-tizenöt év múlva több füstös lesz ebben az országban, mint dán… A dánok ötmillióan vannak – hamarosan ki lesztek irtva, csávókám… Állatokkal háltok és kúrtok - ezért nincs gyereketek, csávókám... Ti buzik, ti kibaszott állatok… Nektek, dánoknak, a kiirtásotok folyamatban van. Olyanok vagytok, mint az állatok, csávókám… Én sohasem leszek dán, csak az én mentalitásomat és hagyományaimat fogom akarni, de ami a dán útlevelemet és a Dán Néppártot illeti, azokról kurvára le fogok mondani. A dán útlevelet (el fogom égetni)… Nem fogunk beilleszkedni, továbbra is szét fogjuk baszni a társadalmatokat… Szopd le a faszt!

Az utóbbi időben Dániában a muszlim migránsok felfedték valódi arcukat azzal, hogy nyíltan kimutatták a dán nép, kultúra és vallás iránti megvetésüket. Amint arról a Voice of Europe tudósított, húsvét vasárnapján egy dán templomot ezzel a falfirkával gyaláztak meg: „Meghódítjuk Dániát. Nincs más isten, mint Allah”.

Hogy ez a mentalitás mennyire általános, azt jól mutatja egy 2017 és 2020 között, a dán állampolgárok körében végzett felmérés, melynek eredményét a dán igazságügy-minisztérium 2020 áprilisában „A szólásszabadság Dániában” címmel hozta nyilvánosságra.

E szerint azok körében, akik vagy maguk, vagy szüleik révén muszlim országokból, például Törökországból, Libanonból, Pakisztánból vagy Szomáliából származnak, 76% azoknak az aránya, akik be akarják tiltani az iszlám bírálatát. Ugyanezen csoportban a felmérés azt is mutatta, hogy csak 59% akar olyan törvényt, ami Dániában a saría (iszlám jogrend) bevezetését megtiltaná. Összehasonlításképpen: Dánia lakosságát figyelembe véve, beleértve a muszlim országokból való migránsokat is, csak 18% akarja, hogy az iszlám bírálatát betiltsák.

Az utóbbi évtizedekben a tömeges bevándorlás révén Dánia lakosságában a migránsok száma több mint 800 ezer főre, azaz közel 14%-os arányra emelkedett.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni Ruud Koopmans holland kutatót, aki több mint 20 éve tanulmányozza az Európában élő muszlim migránsokat. Kutatásai során ő is hasonló eredményre jutott: az Európában élő muszlim migránsok kétharmada úgy hiszi, hogy a saría fontosabb, mint azon országok jogrendszere, ahol élnek.

Következtetése az, hogy lehetetlenség a muszlimokat a nyugati társadalmakba integrálni.

