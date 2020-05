A republikánusok úgy érzik, a közösségimédia-platformok teljesen elnémítják a konzervatív hangokat – írta Twitter-csatornáján Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke második mondatában azt is elárulta, hogyan gondolja megoldani az általa érzékelt problémát:

Trump szerint a közösségi szolgáltatások 2016-ban már megpróbálkoztak a konzervatívok elnyomásával, csak akkor nem sikerült nekik.

Az amerikai elnök hozzátette, ha nem szabályozzák le a közösségi médiát, annak ugyanolyan csalás lesz a következménye, mint a levélszavazásé. Utóbbi állítása volt az, amit a Twitter valótlanként bélyegzett, és felhívta a felhasználók figyelmét, hogy olvassák el az ezzel kapcsolatos "bizonyított tényeket" (CNN-módra).

....happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!