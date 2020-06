Külföld :: 2020. június 3. 14:54 ::

Az évszázad meglepetése: aljas, nőkre vadászó, visszaeső bűnöző volt a fajtársak, antifák és demokraták hőse, akire hivatkozva most fosztogatni és gyújtogatni lehet

Ki volt az a George Floyd? Elképzelhető, hogy sok empatikus ember nem ment volna tüntetni, ha pontosan tudja, milyen bűncselekményekért ült börtönben a most posztumusz hőssé avatott Floyd.

Előélete és agresszív fegyveres bűnözői múltja erősen közrejátszhatott abban, hogy ilyen módon viszonyuljanak hozzá a rend őrei. Főleg Amerikában, ahol a fegyver mindenkinél ott lapulhat.

Nők voltak a célpontjai

Floyd az egyik legaljasabb fajta bűnöző volt. Nagy termetű, kifejezetten erős testalkatú emberként a puszta látványával is képes volt félelmet kelteni emberekben. Ezzel ő maga is tisztában volt, és sokkal jobban tudta kamatoztatni ezt az adottságát, ha nők ellen vetette be magát.

Floyd elsődleges célpontjai a nők voltak, méghozzá az egyedülálló nők. Soha nem keresett olyan célpontot vagy családot, ahol férfiak is voltak. Floyd csak az egyedül élő nőkre vadászott.

Általában egyszerűen becsengetett ilyen-olyan indokkal, és amikor a nő kinyitotta az ajtót, akkor berontott. Ha valaki segítségért kiáltott, azt általában fejbe verte. Volt olyan eset is, amikor valamiféle vízóra-leolvasónak adta ki magát, és amikor a nő rájött, hogy hazudik, és rácsapta az ajtót, akkor az autóban várakozó barátai segítségével betörtek hozzá. Floyd egyszerűen a nőnek szegezte a fegyvert, míg a többiek kirámolták. A későbbi rendőrségi dokumentációkból kiderül, hogy a nő Floydot azonosította a szembesítésen.

Floyd most hős, de meg lehetne kérdezni azokat a nőket is, akiket egy csendes kisvárosban fölkeresett fegyverrel, és ha megmukkantak, akkor azonnal ütött. Vajon ők is hősként gondolnak rá, vagy inkább megnyugodtak, hogy nem kell már többé félni tőle?

Ha úgy nézzük a dolgot, Floyd erősen megdolgozott azért, hogy így bánjanak vele. Ez még nálunk is így van. Ha a rendőrnek egy olyan emberhez kell kimenni, akiről tudja, hogy egy undorító nőverő, fegyveres bűnöző, ahhoz nem lesznek kedvesek. Nyilván amikor a rendőr megkapja a riasztást, megjelenik a monitoron a priuszlista, amin szépen részletezve van, milyen bűnlajstrommal rendelkezik az illető. Így a rendőrök már felkészülten, akár "elő"(pontosabban utó)ítéletesen is állnak neki az egész eljárásnak.

Nem kevés dolga volt a hatósággal

Piti lopásoktól elkezdve a rablásig, hamis személyazonosságig sok mindennel próbálkozott. Aztán 2007-ben megszakadt a “karrier”, nyilván az 5 év börtön is rásegített erre.

További érdekesség Floyd halálával kapcsolatban: a szervezetében fentanil (kábító fájdalomcsillapító) volt. Halálát szívroham okozta az egyik orvosszakértő szerint. Eközben más jelentések a letartóztatás következtében fellépő nyaki nyomást gondolják a halál okának.