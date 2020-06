Külföld :: 2020. június 9. 18:26 ::

Seehofer alulmaradt az AfD-vel szemben az egyik röhejes antidemokratázós-nácizós vetélkedésben

Elmarasztalta a német szövetségi alkotmánybíróság Horst Seehofer belügyminisztert kedden, amiért a pártpolitikai küzdelem részeként tett nyilatkozatot tartalmazó interjút közölt a tárca honlapján.

Az alkotmánybíróság ítélete szerint Horst Seehofer a minisztériumi honlap felhasználásával olyan erőforrást vett igénybe a pártpolitikai küzdelemhez, amelyhez a kormányban betöltött tisztsége révén fért hozzá. Ezzel megsértette az állami szerveknek pártpolitikai semlegességet előíró kötelezettséget, és megsértette az interjúban bírált párt, a jobboldali ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) esélyegyenlőséghez fűződő jogát.

Csak szabad választás adhat demokratikus legitimációt, de ehhez nem csupán magának a választásnak, a szavazat leadásának kell nyomástól és kényszertől mentesnek lennie, hanem a választói döntéshez vezető véleményalkotási folyamat nyíltságát, szabadságát is biztosítani kell. Ebben a folyamatban meghatározó szerepük van a politikai pártoknak. Ezért gondoskodni kell arról, hogy egyenlő eséllyel vehessenek részt a választók véleményének megformálásáért folytatott küzdelemben. Ehhez az is szükséges, hogy semlegesek maradjanak a pártoknál nagyságrendekkel több erőforrással rendelkező állami szervek, ami a szövetségi kormányra, és a testület tagjaira is vonatkozik - fejtette ki Peter Müller tanácsvezető alkotmánybíró - volt Saar-vidék tartományi miniszterelnök - az ítélet szóbeli indoklásában, hozzátéve, hogy "egy miniszternek mindekit egyformán szolgálnia kell".

Az alkotmánybíróságnál az AfD panaszolta be a minisztert, amiért a tárca honlapján közöltek egy 2018-as interjút. Horst Seehofer a dpa hírügynökségnek adott interjúban a többi között kifejtette, hogy az AfD akár ezerszer is elmondhatja magáról, hogy demokrata, mégis szembehelyezkedik a demokratikus berendezkedésű német állammal, és az "államot bomlasztó" politikát folytat.

Az alkotmánybíróság ugyan elfogadta az AfD álláspontját - miszerint az interjú publikálásával Horst Seehofer és a tárca megsértette a párt esélyegyenlőséghez fűződő jogát -, de élesen bírálta is a pártot az eljárás két mozzanatával kapcsolatban. A testület így alaptalan, légből kapott kijelentésként jellemezte az AfD képviselőinek azon - az eljárás során tényekkel nem alátámasztott - vélekedését, miszerint a dpa "szívességből" interjúvolta meg a minisztert, és az interjú készítője pénzt kapott a minisztériumtól a munkájáért. Az alkotmánybíróság továbbá méltatlannak és mértéktelenül túlzónak minősítette az AfD beadványának azon részletét, miszerint Horst Seehofer bírálata a pártról a náci kormányzat tagjainak zsidók ellen uszító beszédeit idézi.

