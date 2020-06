Külföld :: 2020. június 14. 11:31 ::

Svájcban is a rasszizmus a slágerprobléma

Ezrek tüntettek több svájci városban a rasszizmus ellen.

Csak Zürichben több mint 10 ezren gyűltek össze, többségében fiatalok, az amerikai "rasszizmusellenes" demonstrációkról kölcsönzött szlogenekkel: "A fehérek hallgatása erőszak" (White silence is violence) és "A fekete életek is számítanak" (Black lives matter). A zürichi rendőrség többször is figyelmeztette az utcákra vonulókat, hogy a koronavírus-járvány elleni korlátozások miatt tilos tüntetni.

Hasonló megmozdulásokat tartottak Bernben, Lausanne-ban és St. Gallenben is.

Világszerte számos városban tüntettek az utóbbi napokban a "rendőri brutalitás és a faji megkülönböztetés" ellen. A tiltakozásokat George Floyd néger bűnöző halála váltotta ki, aki egy rendőri túlkapás következtében vesztette életét május 25-én Minneapolisban. A zürichi demonstráción a résztvevők több alkalommal is letérdeltek, hogy megemlékezzenek Floyd esetéről, akinek a halálát az okozta, hogy az ellene fellépő rendőr percekig a nyakán térdelt.

Zürichben néhány tüntető különféle tárgyakkal hajigálta meg a rendőröket, több demonstrálót őrizetbe is vettek - közölték a hatóságok a Twitteren.

(MTI nyomán)