A rasszizmusnak nincs helye a világban, és nincs helye a közösségi médiában sem. A Coca-Cola Company legalább 30 napra leállítja a fizetett hirdetéseit az összes közösségi platformon, a szünet alatt pedig átnézzük az irányelveinket, hogy lássuk, szükség van-e változtatásokra. Emellett pedig nagyobb fokú átláthatóságot és elszámoltathatóságot várunk a partnereinktől – fogalmazott James Quincey, a cég elnök-vezérigazgatója. A Coca-Cola az elmúlt időszakban többször is posztolt a sokszínűségről és a rendszerszintű rasszizmusról is a Twitteren.

A Coca-Cola bejelentése nem sokkal azt követően látott napvilágot, hogy több nagy cég után az egyik legnagyobb globális hirdető, az Unilever is bejelentette , hogy 2020 hátralévő részében már sem a Facebookon, sem a Twitteren nem fognak hirdetni. Korábban olyan cégek álltak be a Facebook bojkottja mellé, mint az Eddie Bauer, a The North Face és a Patagonia, a Coca-Cola kiállása után pedig a Levi's és a Dockers is jelezte, hogy legalább egy hónapig leállítja az összes hirdetését a Facebookon és az Instagramon. Mint írták, a Facebooknak tennie kell valamit a félretájékoztatás és a gyűlöletbeszéd ellen a saját platformjain, a jelenlegi helyzet ugyanis elfogadhatatlan mértékben sérti az általuk képviselt értékeket. A csokoládégyártó Hershey's pénteken szintén csatlakozott a kampányhoz, ők az év végéig harmadára vágják a reklámköltéseiket.