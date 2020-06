Külföld :: 2020. június 30. 14:46 ::

Felakasztotta magát cellájában az ötszörös román rablógyilkos

Nem tudták megmenteni az életét annak az ötszörös rablógyilkosnak, aki azután került vissza a börtönbe, hogy feltételes szabadon bocsátása után leöntött benzinnel és felgyújtott egy 17 éves lányt.

Ion Turnagiu esete felháborította a közvéleményt. A 46 éves férfi a lakásán felkereste az őt nemi erőszak miatt feljelentő lányt, benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta. A gyilkos legújabb áldozata a Mediafax híre szerint múlt héten újabb életmentő műtéten esett át, orvosai szerint álllapota súlyos, de stabil.

Ion Turnagiu június 25-én akasztotta fel magát saját ruháival a Mehedinti megyei rendőrség fogdájában. A rendőrök a segítségére siettek, de a férfi nagyon súlyos állapotba került. "Súlyos állapotban, 4-es fokozatú kómában, tulajdonképpen minimális túlélési eséllyel szállították be hozzánk" - nyilatkozta az Antena 3 hírtelevíziónak Radu Iman, a szörényvári kórház igazgatója. Hozzátette: egy hétig életben tartották, viszont hétfő este belázosodott, és kevéssel éjfél előtt elhunyt.

Ion Turnagiu korábban egy gyilkosságsorozat miatt került börtönbe 1993-ban. Alig múlt 18 éves, amikor megölte két bukaresti rokonát, akiket aztán kifosztott. Hat évvel később a Temes megyei Temesvárán egy terhes nőt ölt meg (ez kettős gyilkosságnak minősült), három hónappal később a szörényvári állomás mellett egy férfivel végzett.

A romániai igazságszolgáltatási rendszer hiányosságai miatt azonban 26 év után, tavaly ismét szabadlábra került, ugyanis az életfogytiglanra ítélt bebörtönzöttek büntetésük 20. éve után a büntető törvénykönyv egyik paragrafusa alapján kérvényezhetik a feltételes szabadlábra helyezést. A férfi a börtönben töltött 24 év után, 2017 nyarán nyújtotta be az első szabadlábra helyezési kérelmét. Elutasítása után két héttel újabb kérelmet nyújtott be, ez is hasonló sorsra jutott. A többszörös gyilkos azonban nem adta fel, mindenképpen szabadulni akart. Összesen 10 alkalommal nyújtott be kérelmet, jó magaviseletére hivatkozva. Végül a 11. kérelmét 2019. május 20-án jóváhagyta a szörényvári bíróság két bírója, akik úgy ítélték meg, hogy Turnagiu „megjavult”...

(Maszol nyomán)