Poway zsinagógája egy ortodox közösségé, akik a Chábád nevű haszid mozgalomhoz tartoznak (angolul ezért sokszor – a zsinagóga kifejezést mellőzve – Chabad of Poway -nak emlegetik. A tavalyi lövöldözés rendkívül nagy figyelmet kapott, a közösség alapítójával, Yisroel rabbival együtt, aki maga is céltábla volt a lövöldöző számára, ám a merényletben csak jobb mutatóujját vesztette el. A San Diego melletti poway-i közösséget 1986-ban alapította, számos rokona is rabbiként működik az intézményben, 2019 áprilisa után pedig még nagyobb tisztelet övezte, mint azelőtt. 2019 május elején, a National Day of Prayer (az USA egyik jeles ünnepe, nemzeti imanap) keretében a Fehér Ház kertjében is felszólalt Donald Trump amerikai elnök jelenlétében.