Iraki kormányfő: Bagdad nem tűri, hogy Iránt iraki területről fenyegetés érje

Irak nem tűri, hogy Iránt bármilyen fenyegetés érje a területéről - mondta Musztafa al-Kádimi iraki miniszterelnök kedden, Haszan Róháni iráni elnökkel közös teheráni sajtótájékoztatóján.

"Irak népe jó kapcsolatot akar az Iráni Iszlám Köztársasággal, ennek a lényege pedig az, hogy a két ország nem avatkozik be egymás belügyeibe" - mondta Kádimi a sajtótájékoztatón, amelyet az iráni állami televízió élőben közvetített.

Kádimi - akinek májusi beiktatása óta ez az első hivatalos látogatása, kiemelte, Irak semmiképpen nem akar az Egyesült Államok és Irán közti konfliktus csataterévé válni. (Irakban több amerikai támaszpont működik.)

Róháni a látogatást fordulópontnak nevezte az iraki-iráni kapcsolatokban, és ígéretet tett arra, hogy Teherán továbbra is támogatja arab szomszédját, valamint reményét fejezte ki, hogy országaik közt erősödik a gazdasági kapcsolat is. Hozzátette, hogy Irán a koronavírus elleni harcban is segíteni fogja Irakot.

Hazájában Kádimit az Irán-barát parlamenti frakciók és az Iránhoz közelálló félkatonai alakulatok azzal vádolják, hogy Washington embere, mert a kormányfő korábban jelezte, igyekszik e csoportok befolyását visszaszorítani. Beiktatása óta az iraki biztonsági erők két razziát is végrehajtottak milíciák ellen, ám az akciók során letartóztatottakat nemsokára szabadon engedték.

Kádimi visszahelyezte hivatalába Abdel-Vahháb esz-Száidit, az iraki terrorelhárító egységek korábbi vezetőjét is, akinek a volt kormányfő, Ádil Abdul Mahdi idején történt elbocsátását a tavaly kirobbant kormányellenes tüntetések egyik fő okának tartják.

Vasárnap Irakba látogatott Mohammed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter, aki egyebek közt felkereste azt a helyet is, ahol januárban amerikai légicsapás végzett az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnokával, Kászim Szulejmánival és Abu Mahdi al-Muhandisszal, az iráni támogatású iraki milíciák ernyőszervezetének, a Népi Mozgósítási Erőknek (al-Hasd as-Saabi) a helyettes vezetőjével.

Kádimi első hivatalos útja eredetileg az Irán térségbeli riválisának számító Szaúd-Arábiába vezetett volna, ám a látogatást elhalasztották Szalmán szaúd-arábiai király kórházi kezelése miatt.

