Brit főtárgyaló: júliusban már nem lesznek meg a megállapodás London által szabott feltételei

Júliusban már nem elérhetők az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerét szabályozó megállapodás London által elengedhetetlennek tartott alapelvei, de ősszel még mindig lehetséges az egyezség - közölte csütörtökön David Frost, a brit tárgyalóküldöttség vezetője. Frost egyenes utalást tett ugyanakkor annak lehetőségére, hogy a tárgyalási folyamat megállapodás nélkül is véget érhet.

Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból. A távozás pillanatában 11 hónapos átmeneti időszak kezdődött, amelynek legfontosabb célja az, hogy időt biztosítson a megállapodásra a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer szabályairól. A brit kormány mindenekelőtt átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kíván elérni az EU-val.

A Londonban tartott, csütörtökön befejeződött tárgyalási forduló után Frost a Downing Street által kiadott nyilatkozatában közölte: "sajnálatos módon egyértelművé vált", hogy a felek ebben a hónapban már nem tudnak egyezségre jutni a majdani megállapodáshoz szükséges alapelvekről, annak ellenére sem, hogy ezt a június közepén tartott magas szintű videokonferencián Boris Johnson brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és David Sassoli, az Európai Parlament elnöke célként tűzte ki.

A brit küldöttségvezető felidézte: a június 15-i megbeszélésen Johnson kifejtette azokat az alapelveket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Egyesült Királyság a jövőben gazdaságilag és politikailag független ország lehessen.

David Frost csütörtöki nyilatkozata szerint bármiféle megállapodásban maradéktalanul érvényesíteni kell ezeket az alapelveket, az EU eddigi javaslatai azonban ezt nem biztosítják, így továbbra is jelentős azoknak a kérdéseknek a köre, amelyekben a felek között nézetkülönbségek vannak.

Frost szerint London üdvözli, hogy az Európai Unió a korábbiaknál gyakorlatiasabb hozzáállást tanúsít több olyan területen - például az uniós bíróság jövőbeni szerepének ügyében -, amelyeket a brit kormány a legfontosabb kérdések közé sorol.

A brit főtárgyaló szerint építő jellegű megbeszélések folytak olyan területeken is, mint az áruk és a szolgáltatások kereskedelme, a közlekedés, a társadalombiztosítási együttműködés, valamint az Egyesült Királyság részvétele a jövőbeni EU-programokban. Továbbra is jelentősek azonban a különbségek a legnehezebb tárgyalási kérdésekben, vagyis az egyenlő versenyfeltételek megteremtésében és a halászat szabályozásában. "Mindig is egyértelművé tettük, hogy az e területeken megfogalmazott alapelveink nem egyszerűen tárgyalási pozíciók, hanem annak a realitásnak a kifejeződései, hogy az átmeneti időszak vége után teljesen független ország leszünk" - fogalmaz csütörtöki nyilatkozatában a brit kormány tárgyalásvezetője.

Frost szerint London ezért törekszik olyan egyezségre, amelynek központi eleme egy szabadkereskedelmi megállapodás, ahhoz a szabadkereskedelmi egyezményhez hasonló feltételekkel, amelyet az EU Kanadával kötött, "vagyis olyan megállapodást szeretnénk, amilyenre már van példa".

"Továbbra sem értjük teljesen, hogy az EU számára ez miért ennyire nehéz, de a magunk részéről ennek jegyében folytatjuk a tárgyalásokat" - fogalmaz csütörtöki nyilatkozatában a brit küldöttségvezető. Hangsúlyozta: amikor a következő tárgyalási forduló elkezdődik, nem sokkal több mint négy hónap lesz már csak hátra az átmeneti időszakból. Frost hozzátette: jóllehet London továbbra is erőteljesen törekszik a megállapodásra az EU-val, szembe kell nézni azonban azzal a lehetőséggel, hogy nem lesz megállapodás, ezért folytatni kell az előkészületeket minden olyan lehetséges forgatókönyvre, amely az év végén lejáró átmeneti időszak után előállhat. A brit főtárgyaló hangsúlyozta ugyanakkor: minden nehézség ellenére, a júliusban elvégzett munka alapján úgy ítéli meg, hogy szeptemberben még mindig elérhető a megállapodás, és a tárgyalásokat ennek a célnak a kitűzésével kell folytatni.

Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója csütörtöki sajtónyilatkozatában hangsúlyozta: véleménye szerint az "Egyesült Királyság nem mutat hajlandóságot arra, hogy áttörje a tárgyalási holtpontot az egyenlő versenyfeltételekre és a halászatra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban, így valószínűtlen, hogy létrejön az új kereskedelmi megállapodás a felek között". Hozzátette: mindaddig, amíg London álláspontja e két alapvető kérdésben nem változik, fennáll a kockázata, hogy a tárgyalások kudarcba fulladnak, ami mindkét fél számára káros, és megállapodás nélküli kilépéshez vezet.

Barnier ugyanakkor figyelmeztetett, a hogy az "idő sürget, már csak pár hónap van hátra az év végéig, és ha az unió és London nem tud megállapodni a jövőbeli kapcsolataikról, az további súrlódásokhoz fog vezetni".

Az uniós megbízott reagált David Frostnak arra a kijelentésre, miszerint szeptemberben el lehet érni a megállapodást. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az EU nem fog belemenni egy olyan egyezménybe, ami a halászati politikára nézve negatív hatással lenne.

