Rossz ember után érdeklődött egy egyiptomi újságírónő

Az egyiptomi hatóságok letartóztattak egy újságírót, miközben riportot készített kisebb vidéki tüntetésekkel kapcsolatban - közölte hétfőn az újságíró ügyvédje és a hírportál, amelynek dolgozik.

Szeptember 20-án és környékén számos kisebb kormányellenes tüntetés volt szerte Egyiptomban, és ezeken jelentések szerint több száz résztvevőt őrizetbe vettek, köztük fiatalkorúakat is. Egy független hírportál értesülése szerint szórványosan összecsapások is voltak a biztonsági erőkkel. A tüntetések gyakorlatilag tilosak az országban, az ellenzékieket üldözik, emiatt is ritkák a kormányellenes megmozdulások.

Bászma Mosztafa, aki az al-Manassza című hírportálnak dolgozik, az ország déli részén lévő Luxor közelében, egy faluban kérdezősködött a helyiektől. Különösen egy férfival kapcsolatban érdeklődött, akit a rendőrök megöltek egy demonstráció alkalmával.

Az újságírónőt szombaton tartóztatták le, "vasárnap pedig átadták az ügyészségnek, amely elrendelte 15 napos fogva tartását, amíg el nem kezdődik ellene a vizsgálat terrorszervezethez tartozás és hamis információk terjesztése gyanújával" - közölte ügyvédje, Hala Doma vasárnap este a Facebookon.

A közösségi oldalakra több olyan videofelvétel felkerült, amelyek feltöltőik szerint kisebb tüntetéseken készültek szeptemberben. Többnyire a betiltott Muszlim Testvériség iszlamista mozgalom támogatói vettek részt ezeken. Az emberek leginkább a 2016 óta tartó gazdasági reformok megszorító intézkedései és az illegális építkezések elleni hatósági hadjárat, súlyos pénzbüntetések miatt tiltakoztak. Az AFP francia hírügynökségnek a közösségi médiumokban megjelenő információk valódiságát ellenőrző részlege azonban megállapította, hogy bizonyos felvételek hamisak.

A tüntetésekre szóló felhívást egy Spanyolországban élő egyiptomi vállalkozó, Mohamed Ali tette közzé a Muszlim Testvériséghez közel álló médiumok révén. A vállalkozó Egyiptomban ismert bírálója Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnöknek és a hadseregnek.

A megmozdulásokkal kapcsolatban nem volt hivatalos közlés, mindössze egy ügyészségi bejelentés jelent meg egy héttel ezelőtt, miszerint szabadlábra helyeztek 68 fiatalkorút, aki néhány nappal korábban "zavargásokban" vett részt. Jogvédők úgy tudják, hogy több száz tüntető még most is őrizetben van.

A korábbi évek gazdasági növekedése ellenére a mintegy százmillió lakosú ország harmada szegénységben él. Az egyiptomiak elégedetlensége viszont folyamatosan nő a megszorító intézkedések, például az élelmiszerár-támogatás csökkentése miatt. A koronavírus-járvány pedig csak rontott a helyzeten.

