Trump elhagyhatja a kórházat, de a gyógyszereket nem

Donald Trump amerikai elnök a Twitteren hétfőn közölte, hogy helyi idő szerint kora este elhagyja a Walter Reed katonai kórházat, ahova korábban koronavírus-fertőzés miatt elővigyázatosságból bevonult.

A mikroblogban Trump hangoztatta: "Tényleg nagyszerűen érzem magam! Nem kell félni a Covidtól. Nem szabad hagyni, hogy ez uralja az életünket". Majd hozzátette, hogy a kormányzása idején néhány valóban kiváló gyógyszert sikerült kifejleszteni.

"Jobban érzem magam, mint 20 évvel ezelőtt" - hangsúlyozta Trump.

Az elnök hétfőn több Twitter-bejegyzést is közzétett, többek között az egészségi állapotáról is. Reagált azokra a sajtójelentésekre is, amelyek nehezményezték, hogy vasárnap délután szájmaszkban és kocsiban megjelent a kórház előtt, hogy köszöntse az ott szép számban - amerikai zászlókkal és őt éltető táblákkal - megjelent híveit. "Ha nem tettem volna, akkor azt írják, hogy faragatlan vagyok" - írta az egyik mikroblogban.

Több bejegyzést szentelt a napi politikának is. Az elnökválasztáson való szavazásra buzdított, külön bejegyzést írt a virginiai helyzetről, újabb adóemeléseket, vagy jobb és olcsóbb egészségbiztosítási rendszert helyezett kilátásba.

Fehér házi orvos: az elnök lázas és dehidratált volt

Donald Trump amerikai elnök elhagyhatja a kórházat, de még gyógyszert kell szednie - jelentette be Sean Conley, a Fehér Ház orvosa, aki a koronavírussal megfertőződött elnököt kezelő orvoscsoporttal közös sajtótájékoztatót tartott a bethesdai Walter Reed kórháznál.

Az amerikai elnöknek rendben van a vérnyomása, a szívverése, nincsenek légúti panaszai és több mint 72 órája láztalan - jelentette ki Sean Conley.

A Fehér Ház orvosa elmondta: Trump továbbra is gyógyszert kap, s kedden a Fehér Házban megkapja az ötödik adag Remdesivirt is. Ezek mindegyike olyan szer, amely nem igényel kórházi kezelést - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy Trump jól van, de még nincs túl a betegségen. "Óvatosan optimisták vagyunk" - fogalmazott.

Az orvosok újságírói kérdésekre sem kívánták részletezni a terápiát, s nem kívántak reagálni arra sem, hogy melyik gyógyszert miért, vagy miért nem adják az elnöknek.

Conley közölte: Trump szervezete pénteken kicsit dehidratált volt, de ezt azonnal orvosolták. Az elnök soha nem panaszkodott izomfájdalmakra, és a lázát is sikerült hamar lenyomni, 72 óránál tovább nem kapott lázcsillapítót, nincsenek neurológiai problémái. Két alkalommal kapott oxigént.

Az orvos kiemelte: Trump" kiváló páciens volt, nem akarta befolyásolni az orvosokat a kezelést illetően, semmit nem javasolt, vagy sürgetett. Arra a kérdésre, hogy kampányolhat-e az elnök, Conley azt válaszolta: elvileg igen.

