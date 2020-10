Külföld, Politikusbűnözés :: 2020. október 21. 17:54 ::

"A parlamentet lehet egyszerűen csak színháznak nevezni, hogy Netanjahu azt állíthassa, Izrael továbbra is demokrácia"

Az izraeli törvényhozás kormánypárti elnöke formai okokból semmisnek nyilvánította az ellenzék győzelmét a vizsgálóbizottság felállításáról a korrupciógyanús tengeralattjáró-vásárlások ügyében, majd új szavazást rendelt el, amelyen az ellenzéki indítvány már elbukott - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.

A törvényhozók először 25:23 arányban elfogadták az ellenzék javaslatát a parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról és a haditengerészeti közbeszerzések korrupciógyanús ügyleteinek feltárásáról. Az ügyben Benjámin Netanjahu kormányfő több közeli munkatársa ellen már vádiratot készített az ügyészség, Aviháj Mandelblit főügyész azonban nem engedélyezte a miniszterelnök elleni nyomozást, mert szerinte nincsenek bizonyítékok a politikus érintettségére.

A vádiratok szerint a tengerészet több főtisztje, valamint több üzletember kenőpénzt kapott egy német hajóépítő cégtől a több milliárd sékeles haditengerészeti közbeszerzésekért.

Az ellenzék által beterjesztett javaslat elfogadása esélytelennek tűnt, miután a Benjámin Netanjahu pártjával, a Likuddal együtt kormányzó, Beni Ganz vezette Kék-Fehér párt közölte, hogy nem támogatja a kezdeményezést, de meglepetésre 25 képviselő megszavazta a javaslatot, amelyet 23-an elleneztek.

Ezután Jarív Levin házelnök, a Likud politikusa arra hivatkozva, hogy az ügyben név szerinti szavazásra van szükség, semmisnek nyilvánította a kneszet döntését és új szavazást írt ki.

Miki Zohár, a Likud frakcióvezetője szerint a koalíciós kormányt támogató képviselők nem tudták, hogy szavazniuk kell, mert elektronikus szavazás helyett név szerinti szavazást kértek, és várták a nevük kiírását. Szerinte Jarív Levin tévedett, amikor rendes szavazást rendelt el, és ezért kellett új szavazást kiírni. Ezt a voksolást az ellenzéki képviselők bojkottálták, a koalíció képviselői pedig 44:0 arányban leszavazták az ügy parlamenti feltárását és kivizsgálását szolgáló javaslatot.

"A legfelsőbb bírósághoz fordulunk" - ígérte Nicán Horovic, az ellenzéki liberális Merec párt vezetője. "Nem fogják ellopni a szavazatokat a kneszetben" - tette hozzá.

"Amikor a parlamenti választási eredmények nem felelnek meg Netanjahunak, akkor szintén név szerinti szavazást kér?" - írta a Twitter közösségi portálon az ellenzéki jobboldali nacionalista Izrael a Hazánk (Jiszrael Béténu) pártot vezető Avigdor Liberman, utalva a házelnök indokaira.

"Nyolc éve vagyok a kneszet tagja. Ezalatt soha nem töröltek utólag szavazást. Beszéltem ennek a háznak a legrégebben szolgáló tagjaival, egyikük sem emlékszik ilyesmire. A kneszet történetében a kneszet elnöke soha nem törölte a szavazást egy olyan ülésen, amelyet még csak nem is ő vezetett. Ha törölheti a szavazatokat, be is zárhatja a kneszetet. Nincs rá többé szükség" - mondta Jaír Lapid, az ellenzéki Van Jövő (Jes Atíd) párt elnöke az ügyről. "A parlamentet lehet egyszerűen csak színháznak nevezni, hogy Netanjahu körbejárhassa a világot, és azt állíthassa, Izrael továbbra is demokrácia" - tette hozzá a centrista politikus.

Ugyanakkor az ülést levezető ellenzéki Manszur Abbász - a kneszet alelnöke az Arab pártok közös listájáról - támogatta Jarív Levin döntését, és közös nyilatkozatban jelentették ki: "Helyes volt az első szavazás eredményét törölni".

