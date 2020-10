Külföld :: 2020. október 24. 08:39 ::

Amerikai Szamoán izmosabb lesz a parti őrség Kína miatt

Washington a parti őrség hajóit telepíti a Csendes-óceán nyugati vidékére - jelentette be pénteken Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, aki a döntést biztonságpolitikai okokkal magyarázta.

Közleményében O'Brien azt állította, hogy Kína törvényellenesen zaklat hajókat és jogtalanul folytat halászatot a térségben.

A nemzetbiztonsági tanácsadó bejelentette azt is: Washington fontolóra veszi, hogy a következő pénzügyi évben a parti őrség gyorsreagálású hajóit telepítse a dél-csendes-óceáni térségben fekvő Amerikai Szamoára. Amerikai Szamoa az Egyesült Államok külbirtoka.

A közlemény az Egyesült Államokat csendes-óceáni hatalomként írta le, és hangsúlyozta, hogy Kína "törvényellenesen, be nem jelentve és szabálytalanul folytat halászatot és közben zaklatja a más országok kizárólagos gazdasági övezeteiben tevékenykedő hajókat". Az amerikai álláspont szerint Peking ezzel nemcsak az Egyesült Államok, hanem más csendes-óceáni országok szuverenitását is megsérti s egyben fenyegetést jelent a térség stabilitására is.

Robert O'Brien kulcsfontosságúnak nevezte, hogy az Egyesült Államok "kiegyensúlyozza ezt a destabilizáló és ártalmas tevékenységet".

A közlemény mindazonáltal arra nem tért ki, hogy az amerikai hajók bázisa hol lesz, és pontosan hány hajót is vezényelnek oda.

