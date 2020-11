Külföld :: 2020. november 2. 15:55 ::

Buhádá tábornok halála

Reklám





Elhunyt Vánisz Buhádá (ونيس بو خمادة) tábornok, a Hálifá Háftár tábornagy főparancsnoksága alatti Líbiai Nemzeti Hadsereg különleges egységeinek parancsnoka. A tábornok tegnap beszédet mondott a Líbiai Nemzeti Hadsereg által ellenőrzött kelet- és dél-líbiai területeket központjának számító Bengázi város Kelet-Beniná nevű negyedében, ám egyszer csak hirtelen megroggyant, s a mellette állók fogták meg, hogy ne essen a földre. A betegséggel küzdő tábornok nem sokkal a kórházba szállítása után meghalt –írja az arabic.rt.com és a Jiszráél Há-Jom hírportál.

De ki volt, s milyen katonai pályát futott be Vánisz Buhádá tábornok korábban Mu’ámmár el-Kaddzáfi (nyugati nyelvek átírásából átvett: Kadafi – H. J.) hadseregében, majd 2011-től a Líbia jelentős hányadát ellenőrző Hálifá Háftár tábornagy irányította Líbiai Nemzeti Hadseregben?

Az 1943-ban született Vánisz Buhádá (teljes neve: Vánisz ’ábd el-Karim Buhádá el-Mugrábi) 1969-ben aktív részese volt az Idrisz líbiai király ellen Mu’ammár el-Kaddzáfi vezette katonai puccsnak. Az 1980-as években fiatal katonatisztként Mu’ámmár el-Kaddzáfi (nyugati nyelvek átírásából átvett: Kadafi) ezredes, líbiai vezető hadseregében is a különleges hadműveleti egységek parancsnokaként vett részt a Csád elleni háborúban. Mint emlékezetes, Mu’mmár el-Kaddzáfi líbiai hadserege kihasználva a Csádban dúló polgárháborút, s az ottani központi kormány összeomlását 1973-ban behatolt déli szomszédja többségében muszlim négerek lakta, s ásványokban gazdag Aouzou-övezetébe (قطاع أوزو), amelyet 1976-1987 között bekebelezési szándékkal megszállva tartott.



Vánisz Buhádá tábornok

Csád élére 1987-ben azonban az erőskezűnek bizonyult Hisséne Habré került, majd a csádi és a francia hadsereg együttesen részleges visszavonulásra kényszerítette a líbiai csapatokat az Aouzou-övezetben, amelynek köszönhetően Habré csádi hadserege bevonulhatott az ország fővárosába, N’Djamenába (arabul: Indzsáminá - اِنْجَمِينَا). Nemzetközi egyezmény értelmében Líbia 1987-ben teljesen kivonta csapatait az Aouzou-övezetből.



Vánisz Buhádá tábornok katonái körében

Az „arab tavasz” 2011-ben Líbiába is begyűrűzött, s Vánisz Buhádá már mint magas rangú katonatiszt azonnal csatlakozott a Mu’ámmár el-Kaddzáfi rendszerét megdönteni szándékozó felkelőkhöz. A Halifá Bilkászem Háftár tábornagy főparancsnoksága alatti Líbiai Nemzeti Hadsereg tábornokaként Vánisz Buhádá különleges egységei sikeres harcot vívtak a kelet-líbiai nagyvárosban, Bengáziban és Derná kikötővárosban tevékenykedő iszlamista milíciák, elsősorban az Iszlám Állam fegyvereseivel. A Líbia keleti és déli országrészeinek jelentős hányadát ellenőrző Líbiai Nemzeti Hadsereg főparancsnoka kinevezte Vánisz Buhádát a Dél-Líbiában tevékenykedő egységek élére azzal a szándékkal, hogy a harcedzett, korábban polgárháborúkban is nagy tapasztalatra szert tett tábornok megregulázza a Líbia dél-nyugati vidékein önállóságra törekvő törzsi fegyvereseket.



A Líbiai Nemzeti Hadsereg egyik menetoszlopa Tripoli alatt

Vánisz Buhádá tábornok, a Háftár tábornagy vezette hadsereg egyik legfontosabb kulcsemberének váratlan halála alig néhány nappal a Líbiában szembenálló polgárháborús felek között Genfben létrejött tűzszüneti megállapodás után következett be. Az ország nyugati részeit ellenőrző, tripoli székhelyű, s nemzetközileg elismert líbiai kormány, illetve Háftár tábornagy irányította, bengázi központú haderő a svájci városban a többi között megegyezett abban, hogy Líbiából távozni kell az összes idegen fegyveresnek, beleértve a zsoldosokat is. Az elmúlt hónapokban többször is hallottunk arról, hogy a törökök a szíriai hadszínterekről szunnita fegyvereseket, illetve a különféle iszlamista terrorszervezetek fegyvereseit szállították át a Háftár tábornagy csapai által szorongatott tripoli kormányerők megsegítésére. De az sem titok, hogy másrészt orosz zsoldos katonák harcoltak Háftár tábornagy Líbia keleti és déli országrészeit ellenőrző hadseregében.

H. J. – Kuruc.info