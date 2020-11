Külföld :: 2020. november 2. 22:29 ::

Trump amerikai álommal, Biden káosszal riogatva kampányol

A republikánusokra leadott voks az amerikai álomra adott voks - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az észak-karolinai Fayetteville-ben, négy tagállamot érintő kampánykörútjának első állomásán hétfőn.

"Kedden győzni fogunk ebben az államban is" - mondta Trump, hozzátéve: "a korábbinál is nagyobb győzelmet fogunk aratni". Újraválasztása esetére további adócsökkentéseket, a rendőrség és a katonaság támogatását, a fegyvertartást biztosító alkotmány-kiegészítés és a vallásgyakorlás szabadságának védelmét ígérte.

"Életpárti vagyok" - hangoztatta, amire a jelenlévők ovációban törtek ki.

Az elnök ostorozta a vetélytársa, Joe Biden demokrata párti elnökjelölt előnyét mutató közvéleménykutatásokat, és Joe Bident és fiát, a feltételezett korrupciós ügyekbe keveredett Hunter Bident. Az ifjabb Bidenről azt mondta: olyan, mint "egy porszívó, járja a világot, megy az apja után és felszedegeti a morzsákat".

Trump lejátszott egy rövid videót is, amely - mint hangoztatta - összeállítás volt Joe Biden szótévesztéseiről, vagy arról, hogyan vesztette el beszéd közben a fonalat és zavarodott bele a mondandójába.

Kilátásba helyezte, hogy pert indít, amennyiben Pennsylvaniában a választások után három nappal beérkezett levélszavazatokat is be akarják számolni az érvényes voksok közé. Ebben a tagállamban a helyi legfelsőbb bíróság döntése tette lehetővé ezeknek a levélszavazatoknak a figyelembe vételét.

Biden hazaküldené Trumpot

Az Egyesült Államoknak "elege van" Donald Trump elnökségének káoszából - jelentette ki Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje az ohiói Clevelandben hétfőn.

"Elegünk van a káoszból, elegünk van a Twitter-bejegyzésekből, a dühből, a gyűlölködésből, a kudarcokból és a felelőtlenségből" - fogalmazott Biden a kampányrendezvényen.

A demokrata párti politikus kijelentette: "itt az ideje, hogy Donald Trump fogja a csomagját és hazamenjen".

A politikus kitért Donald Trump egyik hétfőn éjjel, a floridai kampányrendezvényén tett kijelentésére, miszerint fontolgatja, hogy újraválasztása esetén megváljon Anthony Faucitól. Fauci az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója, és a Fehér Ház járványügyi tanácsadó csapatának tagja. "Én majd felveszem Faucit, és Trumpot rúgom ki" - fogalmazott Biden.

Joe Biden hétfőn Ohióban és Pennsylvaniában kampányol. Mindkét állam csatatér-államnak számít, azaz a választók nem hagyományosan republikánus vagy demokrata párti szavazók. A felmérések többsége szerint mindkét államban Biden vezet a támogatottságban.

A Rasmussen közvéleménykutató hétfőn közzétett adatai szerint Pennsylvaniában - amelyet elemzők kulcsfontosságúnak tartanak az elnökválasztási eredmények szempontjából - Biden 49, Trump pedig 45 százalékos támogatottságot élvez. A megkérdezettek többsége a járványkezelést illetően Joe Bidennel ért egyet.

A Fehér Ház és Wilmington lesz a két elnökjelölti eredményváró helyszín

Donald Trump, az újraválasztásáért küzdő amerikai elnök a Fehér Házban, demokrata párti kihívója, Joe Biden pedig a Delaware államban lévő Wilmingtonban berendezett eredményváró helyszínén várja majd a választási eredményeket kedden - jelentette be a Fehér Hz szóvivője, illetve Biden kampánytörzse hétfőn.

Kayleigh McEnany,a Fehér Ház szóvivője a Fox televíziónak adott interjújában beszélt arról, hgy Doanld Trump valószínűleg nem a washingtoni Trump-szállodában berendezett eredményváró rendezvényen, hanem a Fehér Házban lesz kedden este. Trump kampánycsapata a múlt héten még úgy tervezte, hogy hagyományos eredményváró partit tartanak a szállodában, bár az elnök már akkor jelezte, hogy esetleg az Ovális Irodában marad, mivel a szövetségi fővárosban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések tiltják nagyobb létszámú összejövetelek megrendezését.

A Biden-kampány bejelentése szerint a demokrata párti elnökjelölt a Wilmingtonban tartott kampányvárón lesz, amelyet ugyanott rendeztek be, ahol a politikus augusztusban elfogadta pártja elnökjelöltségét. Joe Biden a tervek szerint kedden este beszédet is mond. Családján kívül csatlakozik majd hozzá alelnökjelöltje, Kamala Harris és annak férje is. Biden évtizedek óta Wilmingtonban él.

