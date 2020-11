"Az előnyöm rejtélyesen eltűnt" - írta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren helyi idő szerint szerdán délelőtt.

Az amerikai elnök az éjjel, a Fehér Házban tett nyilatkozata óta először szólalt meg, több mikroblog-bejegyzést is közétett. Ezek közül kettőt a Twitter megjelölt, és csak a figyelmeztetése után vált hozzáférhetővé.

Az első bejegyzésben Trump úgy fogalmazott: "a múlt éjjel több tagállamban, amelynek csaknem mindegyikét demokraták irányítják és ellenőrzik, vezettem, gyakran nagyon biztos fölénnyel. Aztán ez a vezetés egyenként kezdett rejtélyesen eltűnni, ahogy a szavazatokat számlálni kezdték. Nagyon különös ez, a közvéleménykutatók teljesen és történelmi léptékkel tévednek."

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!