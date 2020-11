Donald Trump ugyancsak kihasználta, hogy családjának zsidó tagjai is vannak: veje, aki egyben egyik politikai főtanácsadója, Ivanka lánya és persze közös gyermekeik. Ezt állítja véleménycikkében egy amerikai zsidó lap, a The Jewish News of Northern California.

A San Franciscóban 1895-ben indult lap liberális ideológiai színezetével kapcsolatban nem lehetnek kétségek, azonban a cikk kitér arra is, hogy vajon mennyiben lehet hatással Joe Biden családja a leendő elnök zsidósággal és esetleg Izraellel kapcsolatos politikájára.

A szerző szerint Trump több ízben is elmulasztotta, hogy egyértelműen nyilvánuljon meg az országban tapasztalható egyre növekvő számú antiszemita incidens ellen.

— írja a lap a Rágalmazásellenes Liga (ADL) statisztikájára hivatkozva.

Természetesen nem felejtik el azt sem kiemelni, hogy a 2016-os kampányban Trump egyik Twitter-üzenetében közreadott egy mémet, amelyen Hillary Clinton egy halom pénzzel és Dávid-csillaggal a homlokán látható, mint ahogy arra is utalnak, hogy 2017-ben az elnök nem ítélte el a charlottesville-i tragikus kimenetelű tüntetésen masírozó horogkeresztes elemeket.

— foglal állást a szerző, aki szerint a politikus elkötelezettsége a zsidók mellett nem is lehet kérdés.

Az elnökválasztás után tartott első nyilvános beszéde alkalmával az egész világ megismerhette a Biden-család legkisebb tagjait. A hat unoka Joe Biden három gyermekének házasságaiból született.

A katolikus, vasárnaponként templomba járó Biden-család mindhárom gyermeke zsidó párt választott magának, sőt, esküvőik is a mózesi szertartás szerint zajlottak.

Kérdés, hogy a zsidó családtagok felvonultatásával sikerült-e mindazokat megnyugtatni, akik készpénznek veszik, hogy Biden nem fogja a Trump-kormányzat erősen Izrael-barát politikáját folytatni.

A "brit" The Jewish Chronicle , az izraeli The Times of Israel és az amerikai Kveller magazin munkatársai is bemutatták Joe Biden gyermekeinek házasságait, szerelmeit és unokáit. Közülük alighanem fia, Hunter Biden a legismertebb. Ő ugyanis az elnökválasztási kampány finisében került a figyelem központjába: az FBI-által is vizsgált korrupciógyanús ügyei azonban nem hozták meg azt az eredményt, amiben a Trump-csapat reménykedett.