Szigorú felvételik helyett lottórendszerrel segítenék a feketéket és latinókat az ázsiai származású diákokkal teli amerikai elitgimnáziumokba.

A San Franciscóban működő Lowell Gimnázium az ország legkiválóbb iskolái közé tartozik , a diákokat szigorúan addigi iskolai eredményeik alapján vették fel az intézménybe – eddig. Az idei koronavírus-járványra hivatkozvaviszont a demokrata vezetésű város oktatási illetékesei alapjaiban változtatták meg a felvételi rendszert: egyszerűen lottószisztémát vezetnek be a következő évre, szerencsejátékos alapokra helyezve a bejutást. A San Franciscóban élő diákoknak csak egy egységes jelentkezési lapot kell kitölteniük, amelyen több iskolát is megjelölhetnek, és a szabad helyek függvényében veszik fel őket az általuk megjelölt intézmények egyikébe. Ha túljelentkezés van, random lottószerű eljárással dől el, kit vesznek fel és kit nem.

A CBS San Francisco-i kiadásának cikke szerint egyes szülőknek nem tetszik az eljárás, mondván, a gyerekeik keményen tanultak, hogy a Lowellbe jelentkezhessenek, és most mégse lesz több esélyük bejutni, mint bárki másnak. A portál kitér arra is, hogy a Lowellben alig 2 százalék a feketék aránya. Ennek kapcsán az iskolaigazgató, Dacotah Swett elmondta: „Bárcsak nagyobb campusunk lenne. Nagyon szeretném, ha az összes diákot felvehetnénk.”

Az iskolában ugyanakkor több mint hatvanszázalékos az ázsiai származásúak aránya – a lottórendszer a hagyományosan szorgalmas és jól teljesítő ázsiai családokat és sarjaikat sújtaná a legjobban. Az ígéretek szerint csak egy évfolyamra szólna a lottórendszer, de vannak, akik szerint ez lesz az új végleges megoldás, abból a célból, hogy az iskola „sokszínűbb" legyen a jövőben.

Hasonló változások zajlanak a Virginiában, Washington DC közelében működő Thomas Jefferson Tudományos és Technológiai Gimnáziumban is, ami egyes felmérések szerint az USA legjobb középiskolája.

Az itteni megyei oktatási hivatal régóta küzd azért, hogy több fekete és latino diák kerüljön be az elitgimnáziumba. Most azt közölték, hogy eltörlik az eddigi egységes felvételi tesztet, és a tervek szerint lottórendszert vezetnének be , ami nyitva állna bármely diák előtt, aki egy bizonyos jegyátlagot el tud érni.