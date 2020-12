Külföld :: 2020. december 5. 12:35 ::

Jó hírt kaptak az ifjú illegálisok egy brooklyni bírótól

A gyerekként az Egyesült Államokba került illegális bevándorlókat a kitoloncolástól védő DACA-program működtetésére kötelezte a Fehér Házat ítéletében egy New York-i szövetségi bíró helyi idő szerint pénteken.

A Késleltetett Cselekvés a Gyermekkorú Érkezőkért (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) programot az előző amerikai elnök, Barack Obama vezette be elnöki rendelettel, és azoknak a fiataloknak nyújt védelmet a kitoloncolás ellen - egyszersmind munkavállalási lehetőséget -, akiket illegális bevándorlóként érkező szüleik hoztak magukkal gyerekként, a jogszabály szerint a 16. életévük betöltése előtt az Egyesült Államokba, és aztán ott is nőttek fel. A programba meghatározott feltételekkel lehet bekerülni. Jelenleg nagyjából 650 ezer, zömmel latin-amerikai fiatal vesz részt a programban, akiket "Álmodozóknak" is szoktak nevezni az amerikai közéletben.

Donald Trump elnök 2017 óta meg akarta szüntetni ezt a programot, ám az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét is betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság 2020 június közepén 5:4 arányban a kormányzat ellenében döntött. Obama elnöki rendeletét csak a kongresszus helyezheti hatályon kívül.

Chad Wolf, az amerikai belbiztonsági minisztérium vezetője a legfelsőbb bírósági döntésre válaszul július végén közölte: a Trump-kormányzat nem fogad be több jelentkezést a DACA-programba, és felülvizsgálja a teljes programot. Az érvényben lévő, de lejáró határidejű engedélyeket sem hosszabbítja meg, és a programban részt vevők nem utazhatnak ki szabadon az Egyesült Államokból, illetve nem térhetnek vissza az országba.

Ezt a döntést helyezte most hatályon kívül a brooklyni kerületi bíróság. Nicholas Garaufis bíró arra alapozta döntését, hogy Wolf jog szerint nem volt beiktatva a hivatalába, amikor elrendelte a DACA-program felfüggesztését. Wolf miniszteri kinevezését még nem hagyta jóvá a szenátus.

A bírósági döntés értelmében a kormányzatnak hétfőtől ismét be kell fogadnia a DACA-program keretében beérkező kérelmeket, és értesíteni kell mindazokat, akiknek ügyét a program átmeneti leállítása érintette.

Joe Biden megválasztott amerikai elnök ígéretet tett rá, hogy hivatalba lépése után 100 napon belül helyreállítja a DACA-programot.

(MTI nyomán)