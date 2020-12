Külföld :: 2020. december 14. 21:48 ::

A Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze szerint elfogadhatatlanok Amerika fenyegetései és szankciói

Példátlanok és teljes mértékben elfogadhatatlanok az amerikai kormányzatnak a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) munkatársai elleni támadásai, fenyegetései és a beutazási tilalommal is járó, nemrégiben elfogadott szankciói - jelentette ki az ICC főügyésze Hágában hétfőn.

Fatou Bensouda, aki kilencéves hivatalai idejének lejártát követően jövő év közepén távozik hivatalából, a bíróság részes államai közgyűlésének évzáró rendezvényén szólalt fel.

A távozó főügyész beszédében hangsúlyozta, az amerikai intézkedések a bíróság és tagállamai elleni támadásnak minősülnek, és veszélyes precedenst jelentenek a szabályokon alapuló nemzetközi rendre.

"Őszintén remélem, hogy az Egyesült Államok fordít a bírósággal szemben képviselt agresszív politikáján. Senki sem nyer az ilyen támadásokkal" - fogalmazott.

Elmondta, irodája kapacitási nehézségekkel küzd az erőforrások csökkenése és az egyre növekvő ügyszám miatt. Nyílt és őszinte beszédre lenne szükség a munka elvégzéséhez kellő erőforrásokról, a helyzet ugyanis a jelenlegi feltételek mellett tarthatatlan - hangoztatta.

Az Egyesült Államok 2019 áprilisában vonta vissza Fatou Bensouda amerikai vízumát, miután bírósági jóváhagyást kért egy hivatalos vizsgálat lefolytatásához. A jóváhagyást arra hivatkozva kérték, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arról, amerikai katonák és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) kínzást és más kegyetlen eszközöket alkalmazott foglyokkal szemben 2003-2004-ben Afganisztánban.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szeptember elején jelentette be, hogy Washington beutazási tilalommal is járó szankciókat vezet be Bensoudával szemben, mert annak hivatala vizsgálatot folytat amerikaiak ellen. A szankciós listára felkerült Phakiso Mochochoko, az ICC joghatósági, kiegészítő joghatósági és együttműködési osztályának vezetője is, mert "anyagilag támogatta" Bensoudát. Az amerikai külügyi tárca ezenkívül vízumkorlátozásokat is bevezetett többekkel szemben, akik érintettek az ICC amerikaiak elleni vizsgálódására irányuló erőfeszítéseiben.

Donald Trump amerikai elnök júniusban adott ki rendeletet, amely lehetővé tette gazdasági büntetőintézkedések bevezetését azokkal az ICC-tisztségviselőkkel szemben, akik érintettek amerikai katonák lehetséges afganisztáni háborús bűneinek kivizsgálásában. A dekrétum lehetővé tette Washington számára, hogy zárolja pénzeszközeiket.

A háborús és emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálására 2002-ben megalakított Nemzetközi Büntetőbírósághoz 123 ország csatlakozott, az Egyesült Államok azonban nem fogadja el a testület joghatóságát. Az ICC a világ első állandó törvényszéke, amely a háborús és emberiesség elleni bűnöket vizsgálja, ha az adott ország erre nem képes vagy nem hajlandó. A törvényszék csak a 2002. július 1. után elkövetett bűncselekmények ügyében ítélkezhet, joghatósága az alapokmányát ratifikáló országokra terjed ki.

(MTI)

