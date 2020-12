Külföld :: 2020. december 25. 21:21 ::

Szíriában éjféli szentmisét tartottak az újjáéledt keresztény egyházfelekezetek

Szíria felszabadított területein a keresztény lakosság élete lassan visszatér a rendes kerékvágásba. Az iszlamista terroristák által lerombolt templomokat és más keresztény épületeket újjáépítették, renoválták, az elmenekült, elűzött keresztények visszatérnek a korábbi lakóhelyükre. Jézus Krisztus születését tegnap már minden szíriai keresztény közösségben megünnepelték, szentmisét celebráltak. Bassár el-Ászád szíriai elnök kormánya egyik minisztere által küldte karácsonyi üdvözletét a különböző keresztény felekezetek vezetőinek – írja a hivatalos SZÁNÁ Szíriai Arab Hírügynökség.

Szíriában a Bassár el-Ászád elnök parancsnoksága alatti Szíriai Arab Hadsereg és az őket támogató külföldi csapatok által felszabadított országrészeken a keresztény egyházfelekezetek karácsonyi éjféli szentmisét celebráltak. A Bassár el-Ászád elnök kormánya és pluralista rendszere ellen 2011-ben kirobbantott terrorista háború folyamán Szíria legtöbb keresztény templomát s más vallási intézményeit az iszlamista, dzsihádista terrorszervezetek lerombolták, felgyújtották, megszentségtelenítették, míg a hívőket elűzték, elmenekültek vagy meggyilkolták őket.



Júszef Ábszi, a Melkita Görög Katolikus Egyház pátriárkája Damaszkuszban (fotók: SZÁNÁ)

Az elsősorban orosz és iráni katonai támogatással, illetve a libanoni Hizbulláh és iraki sí’ita szervezetek fegyveres segítségével a Szíriai Arab Hadsereg az elmúlt két-három esztendő folyamán sorban szabadította, szabadítja fel a terroristák által megszállt szíriai területeket. Szíria történelmi városaiban a terroristák kiűzése után mára újjáépítették, renoválták a lerombolt vagy a harcokban megrongálódott keresztény templomokat, kolostorokat és más egyházi épületeket. Az elmenekült keresztények pedig lassan visszatérnek a településeikre, megtöltik a templomaikat.



Az éjféli mise előtti hangulat a Szűz Mária Elszenderülése (Dormitio) melkita görög katolikus székesegyház udvarán

Karácsony szenteste Bassár el-Ászád szíriai elnök köszöntötte a Szíriában élő keresztény közösségeket. Ünnepi üdvözletében az elnök hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus megszületése az emberek közti szeretet és a béke eljövetelének reményét jelképezi. Bassár el-Ászád ünnepi jókívánságait Manszúr ’Azzám, az elnöki ügyek minisztere tolmácsolta a keresztény felekezetek vezetőinek. A szíriai miniszter ebből a célból hivatalában kereste fel X. János, Antióchia és egész Kelet Görög Ortodox Egyházának pátriárkáját, II. Ignatius Aphrem Antióchia és egész Kelet Szír Ortodox Egyházának pátriárkáját, Júszef Ábszit, a Melkita Görög Katolikus Egyház pátriárkáját és Juhánná Dzsihád Battáhot, a Szír Katolikus Egyház érsekét.



Karácsonyi gyertyagyújtó El-Hászáká város Szent György székesegyházában

A szíriai miniszter rajtuk kívül még személyesen tolmácsolta Bassár el-Ászád karácsonyi üdvözletét Júszef Árnáútinak, az Örmény Katolikus Egyház érsekének, Butrusz Záúr tisztelendőnek, a Nemzeti Evangélikus Egyház lelkészének, Számir Nászirnak, a Damaszkuszi Maronita Érsekség érsekének, a Damaszkuszi Latin Kolostorban szolgáló Bahdzsát Kárkás atyának és a Damaszkuszi Káld Katolikus Egyházban szolgáló Málek Málusz atyának. Az említett keresztény egyházfelekezetek vezetői a miniszter útján köszönetet mondtak Bassár el-Ászád elnöknek a karácsonyi üdvözletért, s kérték az Istent, hogy óvja meg Szíriát, annak népét és hadseregét.



Éjféli szentmise az aleppói római katolikus székesegyházban

A keresztény felekezetek templomaiban Szíria-szerte celebráltak éjféli szentmisét. Damaszkuszban a Szűz Mária Elszenderülése (Dormitio) melkita görög katolikus székesegyházban a nemrégiben a Magyarországon látogatást tett Júszef Ábszi pátriárka mutatta be az éjféli szentmisét. Előtte a főváros Olajfa nevű negyedében levő székesegyház udvarán és a környező utcákon fölvonultak a muzsikáló, zászlókat lengető keresztény cserkészek, éjfélkor pedig tűzijáték is volt. Ezen kívül tartottak éjféli szentmisét a damaszkuszi szír ortodox Szent György-székesegyházban is.



Hölgyek az aleppói római katolikus székesegyházban

Homsz városa és annak keresztény közösségei különösen sokat szenvedtek a iszlamista terroristáktól, s ezért is volt megható az ottani, a rombolás után újjáépült Negyven Mártír titulusú görög ortodox székesegyházban megtartott éjféli szentmise. Azért nevezik így, mert Kr. u. 320-ban a kis-ázsiai Szebasztia városban (a mai török Sivas város) 40 római katona szenvedett mártíromságot keresztény hitének megvallásáért. Joos van Ghistele flamand utazó már a XV. században említést tesz Homsz város Negyven Mártír titulusú templomáról. Az iszlamista terroristák 2012-ben lettek úrrá Homszon, aminek következtében nem negyven, hanem több száz keresztény mártírt követelt a terror, a templomokat megrongálták, a város keresztény lakossága elmenekült.

Éjféli szentmisét celebráltak a szíriai-jordán határon levő Dárá’á város Angyali Üdvözlet római katolikus templomában, az északkelet-szíriai El-Hászáká város Már Gergesz (Szent György) székesegyházában, valamint a török-szír határon fekvő Kámisli város Nisziszibi Szent Jakab szír ortodox templomában is.

Hering J. – Kuruc.info