Külföld :: 2021. január 21. 09:24 ::

Szavazatvásárlásért elítélték a törvényhozás egyik tagját Japánban

Szavazatvásárlásért egy év négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a tokiói kerületi bíróság a japán parlament felsőházának, a tanácsosok házának egyik tagját.

A vád szerint a 47 éves Kavai Anri a 2019-es felsőházi választások előtt azért adott pénzt helyi képviselőknek Hirosima prefektúrában, hogy biztosítsák választóik szavazatát a felsőházi választáson. Amennyiben az ítélet jogerőssé válik, Kavait a mandátumától is megfosztják.

A per kimenetele, valamint a per során talált bizonyítékok vélhetően befolyásolják férje, Kavai Kacujuki korábbi igazságügyi miniszter ügyét is, akit szintén szavazatvásárlás gyanújával állítottak bíróság elé.

A botrány miatt tavaly nyáron a házaspár kilépett a kormányzó Liberális Demokrata Párt soraiból.

A 245 fős japán felsőház tagjait hat évre választják közvetlen választáson. Háromévente a helyek felére választanak képviselőket.

(MTI)